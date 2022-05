Remek lehetőség

Nagy Beáta egyetemi tanár, a DE KK Gyermekgyógyászati Klinika Gyermekrehabilitációs, Gyermeklélektani és Pszichoszomatikus Osztályának vezetője szerint maga az esemény egy remek lehetőség a bentlakók számára. – Ugyanazon a helyen, ahol hétköznaponként a gyógyítás zajlik, injekcióra, infúzióra, műtétre érkeznek, most egy rendhagyó, pozitív élményben lehet részük a teljes családjuk társaságában – mondta, hangsúlyozva, a kis betegek mellett az egyetem óvodájából is sokan ellátogattak a programra. – Az a tapasztalatunk, hogy a beteg és az egészséges gyermekek egy közös tábor, program kapcsán jobban megismerik egymást, ezáltal jobban tudják segíteni is a másikat, miközben mindannyian élményekkel gazdagodnak.

A gyermeknapi programon többek között a honvédség, a katasztrófavédelem, és a rendőrség is képviseltette magát, sőt, rendőrkutya-bemutatót, és állat asszisztált bemutatót is tartottak.

PSZ