A főhajtást követően a Nadányi Zoltán Művelődési Házban tartották meg az ünnepi képviselő-testületi ülést, mely eseményen átadták a városi kitüntetéseket.

Muraközi István polgármester ünnepi köszöntőjében a város egykori elöljáróját, Kerekes Gyula főjegyzőt idézte. A település közigazgatásának élén tevékenykedő személy 1898-ban úgy fogalmazott a város lakosságát illetően: „általában úgy tekinti a közösség magát, mint egy ugyanazon családnak édes gyermekét”. A polgármester felidézte azokat a nehézségeket, amelyekkel az elmúlt időszakban szembe kellett nézni az országnak és Berettyóújfalunak, emlékeztetett arra is, hogy mindeddig azt gondolhattuk, a világjárvány és a háború veszedelme csak a múlt emberét sújtotta, s felidézte az elmúlt évek jelentős fejlődését. – Ha visszaemlékezünk a ’90-es évek végére, illetve a 2000-es évek elejére, akkor eszünkbe jut egy csődközeli, csak nagyon lassan épülgető, kicsit egykedvű város képe. Ha most körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy minden lehetőséget kihasználva elindultunk, és bár még nagyon messze van az áhított végeredmény, látványosan és érzékelhetően haladunk előre. Ez nem azért van, mert 20-30 éve másképp gondolkodó vagy cselekvő polgárok lakták a várost. A „szomszéd füve mindig zöldebb” álláspontról mára már el tudunk oda jutni, hogy meg tudjuk becsülni azt, ami a mienk. A sajátunkat, a családét, a városért és a hazáét. A fejlődés annak is köszönhető, hogy a felesleges háborúskodás és viszálykodás helyett mind a településen, mind a megyében, mind az ország házában az építkezésre helyezzük a hangsúlyt – mondta el.

Egyúttal emlékeztetett: a város fejlődésében jelentős szerepet töltöttek be azok, akik élen jártak mindennapi munkájukkal és azon túl is. Mint mondta, a ma díjazottjainak munkássága is a közösség minden tagjának példát mutat.

– Ők a valódi, követendő példák, mindennapi erőnk forrásai, akik meggyőznek bennünket arról, hogy annak, amit teszünk, súlya, eredménye és haszna van. Ezért fontos elismerni a kortársaink teljesítményét, és emléket állítani a nemes elődöknek – fűzte hozzá.

A város kitüntetésiről szóló önkormányzati rendelet szerint Báthory Gábor-díj többek között annak a személynek adományozható, aki tevékenységével a város gazdasági és társadalmi fejlődését elősegítette, valamint hozzájárult egyetemes értékeinek fenntartásához, gyarapításához. Az önkormányzat döntése szerint idén az elismerést Dézsi Ferencné, Bozóki-Turzó Renáta, illetve Tóth Gyula vehette át.

Annak a személynek adományozható Fráter László-díj kitüntetés, aki a városban kiemelkedő munkát végez a közigazgatás, a közszolgálat, illetve az egészségügy területén. Az elismerést az önkormányzat Porkoláb Lajosné Gulyás Piroskának és Bondár Sándornak ítélte oda.

Csorba György-díjjal annak a munkáját ismerik el Berettyóújfaluban, aki a város gazdasági életét vállalkozóként, őstermelőként, üzleti szolgáltatóként hosszú idő óta gazdagítja, egyúttal hozzájárul a város közösségeinek működéséhez, értékeinek megőrzéséhez és gyarapításához. A díjat 2022-ben Aranyi Károly János vehette át.

Azok, akik kiemelkedő pedagógia tevékenységet végeznek, vagy végeztek valamely helyi óvodában, általános vagy középiskolában, Fehér Istvánné-díjat adományoz az önkormányzat. A kitüntetéssel elismerik a példamutató oktató-nevelő tevékenységet, s azt az áldozatos munkát, melynek eredményeként a pedagógusra bízott tanuló jól szerepel tanulmányi, szakmai, sportversenyeken vagy valamely művészeti ágban. A díjat idén Molnárné Kiss Gizella Magdolna, Kovácsné Papp Anikó Orsolya, valamint Herczeg Barna vehette át.

Többek között annak adományozható a Kabos Endre-díj, aki a város sportéletében, diáksportjában kiemelkedő tevékenységet fejt ki, munkájával, elért eredményeivel a város jó hírnevét öregbíti. A kitüntetést Hegedűs Péter és Szitkó Róbert kapta meg.

Berettyóújfalu jó tanulója, jó sportolója-díj kitüntetést ebben az évben két diák, Dobi Lili és Varga Lili Hédi vehették át. Mind a ketten kiváló tanulmányi és sporteredményekkel büszkélkedhetnek.

Végül emléklapokat is kiosztottak a városnapi ünnepségen mindazoknak, akik egy adott munkaterületen legalább 40 éve aktívan tevékenykednek. Emléklapot Varga Zsigmond, Szabó István, Ferenci Imréné Nagy Erzsébet és Zángóné Tóth Margit Zsuzsanna kapott.

Az eseményen a Hajdú-Bihariak összetartozását jelképező Bocskai-szablya hiteles másolatát adta át Muraközi Istvánnak Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke.

