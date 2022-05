Szakmai találkozót szervezett Nagyváradi Gazdasági Konferencia címmel a nagyváradi római katolikus püspöki palota alagsorában csütörtök délután a CED Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. nagyváradi regionális irodája, a Romániai Vállalkozásokért Egyesület (ROVE), a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) és a Bihar Megyei Magyar Vállalkozónők Egyesülete.

Az érdeklődőket Csüdöm István, a CED Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. nagyváradi regionális irodájának vezetője köszöntötte. Majd Böcskei László megyés püspök üdvözölte a megjelenteket, aki Ferenc pápát is idézve indokolta meg, hogy miért biztosított helyszínt ezen rendezvénynek a püspökség. „Nem barikádozhatjuk magunkat a sekrestyébe, ott kell lennünk, ahol az élet zajlik, hidakat építve egymás közt” - fogalmazott. Telegdi Andrea külgazdasági attasé (Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa) azt emelte ki: egyebek mellett azon is munkálkodnak, hogy a magyar-román gazdasági kapcsolatok még dinamikusabban fejlődjenek, és a vállalkozókat közelebb hozzák egymáshoz, illetve hogy az ehhez hasonló tapasztalatcserék, üzleti találkozók révén is gondolkodjanak együtt.

Szabó Ödön RMDSZ-es parlamenti képviselő a gazdasági szférát képviselők megszólítását és a partnerségük fontosságát emelte ki.

Felszólalt még a továbbiakban Skapinyecz Péter cégvezető (CED Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.), aki az információáramlás, a nyitottság és az összefogás jelentőségét hangsúlyozta nehéz időkben. Ezután Gönczi József, a ROVE elnöke, Szabó Géza, az RMKT helyi vezetője és Tank-Szigeti Ildikó, a vállalkozónők egyesületének elnöke is köszöntötték a megjelenteket.

Dr. Papp László polgármester Debrecen, mint Közép-Európa új regionális gazdasági központja címmel tartott előadást. Megjegyezte: bár borúsnak tűnik a jövő, a Debrecenben zajló gazdasági folyamatoknak és fejlesztéseknek köszönhetően ő mégis derűlátó. A város rendkívüli jó adottságokkal rendelkezik, a kapcsolatai pedig rengeteg lehetőséget kínálnak számára. Mindez a cívisváros meggyőző teljesítményén is érződik, amelynek köszönhetően Hajdú-Bihar megyeközpontja jó nemzetközi hírnévre tett szert, s a működőtőke célpontjává vált. Ezt előmozdította az is, hogy a város a magyar kormánnyal együttműködve megfelelő növekedési stratégiát dolgozott ki, magyarázta az elöljáró. Papp László kitért arra is, hogy háttérszervezetet építettek ki, az iparterületeket pedig úgy jelölték ki, hogy ez ne okozzon konfliktust a befektetők és a lakosok közt, és ne terhelje a közlekedési hálózatot sem.

Semmi sem akadályoz meg minket abban, hogy Debrecen és Nagyvárad együtt gondolkodjon gazdaságfejlesztési ügyekben is

- tette hozzá a polgármester. Papp László ugyanakkor azt is megemlítette, hogy a siker összetevőihez tartozik a hatékony, expanzív oktatási rendszer, valamint a KKV-szektorra való fókuszálás is. Fejlesztik továbbá a repülőteret, és két jelentős kulturális beruházás is zajlik a városban.

A rendezvényen prezentációt tartott még Baksay Gergely, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági elemzésekért és versenyképességért felelős ügyvezető igazgatója, Kovács Mihály András gazdasági elemző (OTP Bank), valamint dr. Králik Lóránd egyetemi adjunktus (Partiumi Keresztény Egyetem).

A szakmai előadások végeztével állófogadáson nyílt lehetőség kötetlen üzleti kapcsolatépítésre és eszmecserére.

Ciucur Losonczi Antonius, Bihari Napló