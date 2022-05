A hiszteroszkópia, a méhtükrözés legmodernebb eszközeit, eljárásait és a legfrissebb kutatási eredményeit vitatták meg a szakemberek a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában rendezett angol nyelvű nemzetközi konferencián. A múlt pénteken kezdődött kétnapos tanácskozásra a hazai szakemberek mellett érkeztek résztvevők Olaszországból, Izraelből és Indiából is – írja az Unideb.hu.

– Az élethosszig tartó tanulás különösen fontos az orvostudományban. Az 1970-es években azt mutatták ki, hogy az orvosi ismeretek 50 százaléka 5 év alatt elavul, ma ez az idő 18 hónap, és ez folyamatosan rövidül. Az orvostudomány fejlődését úgy lehet követni, ha valaki folyamatosan képzi magát. Ez a kongresszus is ennek a kiváló példája volt – mondta Tőzsér József, a Debreceni Egyetem egészségipari innovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettese.

A méhtükrözés a legmodernebb minimál invazív eljárás, amellyel a hüvely, a nyakcsatorna, a méhüreg és a petevezeték egyes eltérései vizsgálhatóak és gyógyíthatók. A beavatkozás egy hiszteroszkópnak nevezett beépített kamerával ellátott eszközzel történik, melynek segítségével láthatóvá válnak az elváltozások, illetve egyes esetekben kezelésük is lehetővé válik. Többek között polipeltávolításra, összenövések oldására is van lehetőség, és a petevezetők átjárhatósági vizsgálata is elvégezhető a módszerrel.

– A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán jelentős múltja van a minimál invazív és hiszteroszkópos technológiáknak. Az első ilyen eszközt 35 éve szerezték be, tehát ez a konferencia egy több mint 3 évtizedes munka eredménye. A résztvevők nagynevű hazai és nemzetközi szakemberektől olyan előadásokat hallhattak, amelyek a legmagasabb tudományos színvonalat képviselték. Ezeknek a technikáknak most is óriási a jelentőségük a meddőség kezelésében és okainak felismerésében, de ez várhatóan csak erősödni fog – hangsúlyozta Krasznai Zoárd klinikaigazgató.

További részletek az egyetemi portálon!