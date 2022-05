Nagy szükség lesz az újabb szálláshelyekre

Debrecen a nehézségek ellenére is az egyik legkedveltebb hazai turisztikai célpont volt – tudatta Papp László. Hangsúlyozta, hogy 2021-ben a vendégéjszakák száma a pandémia ellenére megközelítette a 400 ezret, 2022 első negyedévében pedig megduplázódott ugyanennek az időszaknak a tavalyi értékeihez képest, ami nagy sikernek könyvelhető el. Hozzáfűzte, hogy ez utóbbiban nagy szerepet játszik az Ukrajnából Debrecenbe érkezők szállásfoglalása is.

Az előfoglalások az Aquaticum és a gyógyfürdő kapcsán is magas számot mutatnak

– jegyezte meg.

Jelentős és folyamatosan nő az izraeli vendégek száma, emellett május végén újraindul a Debrecen-München járat is, ami a külföldiek által itt töltött vendégéjszakák számának növekedését vetíti elő. Emlékeztetett arra is, hogy a Covid időszaka után országos szinten több mint 200 szálláshely nem nyitott ki, majd hozzátette, hogy Debrecen ebből a szempontból is erős ellenálló képességgel rendelkezik.

A városban minden szálláshely-szolgáltató megőrizte működőképességét, fizetőképességét, nemcsak újranyitnak a szállodák, hanem folyamatban van két új szálloda kivitelezése, valamint egy harmadik szálloda tervezése

– fejtette ki.

Ötletelésre hívnak

Széles Diána alpolgármester arról az ötletpályázatról beszélt, mely kreatív fiataloknak ad lehetőséget különböző programok megtervezésére és megszervezésére a strand területén. – A turizmus a rendezvényszervezésről is szól, ezért a debreceni fiatalokat arra kérjük, hogy szervezzenek meg egy napot, melyet augusztus 24-én meg is valósítanának – mondta. A jelentkezőket a városvezetőség mentorálná is a jövőben, mivel a kezdeményezés célja, hogy a pályázók megtapasztalják, milyen másokért, közösségért dolgozni a szakmában. Hozzáfűzte, a turizmusban jelentkező munkaerőhiány orvoslásában is segíthet a fiatalok ilyen irányú motiválása.

Forrás: Czinege Melinda

Kiemelte, hogy

Debrecennek az eseményturizmusban is nagy lehetősége van, cél az is, hogy a kulturális események is domináljanak, ezen a nyáron például majdnem minden hétvégén lesz hasonló program a városban.

Holléry Tibor fürdőszolgáltatási igazgató elmondta, hogy a külső szolgáltatók és a strand irányítása is igyekezett fejleszteni az előző évhez képest. Korszerűsödött az online kommunikáció, voltak eszközbeszerzések, emellett több mint száz tematikus programot készítettek elő az idei szezonra.

Lesznek éjszakai fürdőzések, kézműves mutatványok, bábszínházi produkciók és egészségügyi programok, de együttműködünk a Vöröskereszttel is

– jegyezte meg.

A debreceniek idén nyáron is élhetnek a városkártya adta lehetőségekkel. Különböző árkategóriákban ebben a szezonban 18 és 25 százalék közötti kedvezményt vehetnek igénybe.

SZD