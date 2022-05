A közfoglalkoztatási program azzal a céllal indult el, és működik a mai napig is, hogy elősegítse a benne foglalkoztatottak minél előbbi elsődleges munkaerőpiacra való visszajutását. Az eltelt több mint 10 évben a program számadatokkal is igazolhatóan beváltotta a hozzá fűzött reményeket, egyre kevesebben dolgoznak közmunkásként az országban. Mindezek mellett pedig az önkormányzatok megtalálták benne azokat a lehetőségeket, amelyekkel kiadásaikat csökkenthették, vagy épp bevételeiket növelhették.

Hajdúdorogon az elmúlt két év alatt folyamatosan bővült mind a megművelt és hasznosított mezőgazdasági területek száma, mind pedig a megtermelt zöldségfélék, gyümölcsök és mezőgazdasági termékek mennyisége.

– Az elmúlt hónapokban megnöveltük és megsokszoroztuk a megművelt területeinket. Ez alapvetően azt jelenti, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő szántók mindegyikét bevontuk a közfoglalkoztatásba. Ennek több oka is volt. Az egyik, hogy ennek köszönhetően a mezőgazdasági termeléshez, a növénytermesztéshez szükséges inputanyagok beszerzése megoldottá vált a programokon belül. A másik indok pedig az volt, hogy arra törekedtünk, és arra törekszünk a továbbiakban is, hogy az előállított mezőgazdasági termékek, zöldségfélék volumenét növeljük, illetve a minőséget illetően is egy érdemi előrelépést érjünk el – mondta érdeklődésünkre Horváth Zoltán polgármester. A befektetett munka meg is hozta az eredményét:

az önkormányzat bevételei növekedtek, a lakosság pedig elégedett a jó minőségben elérhető, friss helyi termékekkel.

Fóliában is

– Idén egy-egy hektáron vöröshagymát és burgonyát, két hektáron görögdinnyét és 17 hektáron csemegekukoricát fogunk termeszteni. Illetve folytatjuk a lucernavetőmag előállítását is. Ezenkívül – egy kiegészítőtámogatásnak köszönhetően – egy ezer négyzetméteres, modern kialakítású fóliasátorban ter­mesztünk zöldségeket, amelynek köszönhetően megnyúlt az árutermelés időszaka, az év többi időszakában is tudunk zöldségekkel szolgálni a vásárlóinknak – ismertette a városvezető. A fóliasátrakban többek között paprikát, paradicsomot, káposztaféléket, valamint újhagymát, retket és salátát termesztenek, míg a sátor körüli területeken zöldbabot, csemegeuborkát és zöldborsót – részletezte Horváth Zoltán, aki hozzátette: az előző városvezetés nem élt olyan lehetőségekkel, aminek eredményeként például feldolgozóüzemet hozzanak létre a településen. Most pedig már a közfoglalkoztatotti létszám nem indokolja az ilyen vagy ehhez hasonló beruházásokat, ezért is termelnek inkább értékesítésre és saját felhasználásra.

Adják, veszik és cserélik

Horváth Zoltán elmondta, elsődlegesen a helyi lakosoknak árulják a megtermelt javakat a szintén a közmunkaprogramban készült fa­standokról a város piacán és a strandfürdő előtti téren. Emellett beszállítanak az önkormányzati konyhának is, amely által a közétkeztetésben is megjelenik a helyi, jó minőségű alapanyag.

– Ami új elemként jelent meg nálunk, az a barterkereskedelemnek a lehetősége. Más települések önkormányzatainak termékeivel cseréljük el a sajátjainkat. Például Tiszagyulaházával az ott nevelt virágokért cserébe mezőgazdasági termékeket biztosítunk – tette hozzá. Ezeken kívül a vöröshagymáért, burgonyáért és a csemegekukoricáért nagyobb felvásárlók is érdeklődnek.

Az elmúlt évben megközelítőleg 20 millió forint profitot termelt a mezőgazdasági termékeinek értékesítéséből a város. A befolyt összeget a program működtetésére, valamint annak további fejlesztésére fordítják.

Bekecs Sándor