Három napon három különböző karakterű eseményre várják az érdeklődőket a hajdúvárosban – tudatta Vámospércs önkormányzata.

Fátyol Zoltán

Forrás: Vámospércs Városi Önkormányzat

– Május 20-án a közelmúltban teljesen megújult Művelődési Ház kiállítótermét kereszteljük Fátyol Zoltán Galériára, tisztelegve városunk szülöttje, a Vámospércsi Művésztelep és Grafikai Műhely művészti vezetője előtt. A Csokonai-díjas festőművész kiállításáról Áfra János művészeti író fog beszélni, vendégeink pedig a művésztelep állandó gyűjteményébe is betekintést nyerhetnek. Másnap, május 21-én azokat a portyázókat várjuk a Szabadhajdúk terére, akik dacolva az elemekkel és saját határaikkal 22 kilométeren keresztül menetelnek abban a rendkívül gazdag, mozaikos tájban, ami városunkat körülfonja és magába foglalja Európa egyik legnagyobb, összefüggő kikericsrétjét is. A Hajdú Portya teljesítménytúrával párhuzamosan családi sétát hirdetünk a Filep Lovardába, ahol lovaglás, díjugratás, népi játékok és Molnár Jenőné Gyöngyi néni mesterszakács helyi ételkülönlegességei várják a kicsiket és a nagyokat egyaránt. Úgy szoktuk mondani, városunkban legfőbb érték az ember, ezért a hétvége, egyben május hónap magasztos betetőzése Az év édesanyja gála lesz. A Pircsike Közművelődési Egyesülettel karöltve minden évben fogalmazásíró- és rajzversenyt hirdetünk. Erőt adó érzés a gyerekek szemével láttatott különleges anyaképek, nőportrék olvasása és szemlélése. Kíváncsi vagyok, hogy ki lesz az a két édesanya, aki 2022-ben büszkén viselheti Az év édesanyja címet. A gálán fellép majd a Búzavirág Gyermekkar és Dandé Melinda énekesnő is – osztotta meg gondolatait Ménes Andrea polgármester.