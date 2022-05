Püspökladány önkormányzata közbeszerzést írt ki május 30-án a városban található Margaréta Bölcsőde és Szivárvány Óvoda épületének energetikai felújítására és bővítésére.

A Margaréta Bölcsőde bővítése két bölcsődei csoporttal tervezett, mellyel a férőhelyek száma 24-ről 48-ra módosul.

Erre úgy adódik lehetőség, hogy a meglévő bölcsődei részhez bővítménnyel épül meg a két bölcsődei szoba a hozzá kapcsolódó kiegészítő helyiségekkel – írja a Közbeszerzési Értesítő aktuális száma. Ezeken kívül a bölcsőde bővítése kapcsán az új épületrészben ki kell építeni a vízhálózatot, a fűtésrendszert és meg kell oldani a csapadékvíz elvezetését is. Az ajánlatokat június 15-ig várja a püspökladányi önkormányzat. Ugyanebben az épületben található a Szivárvány Óvoda is, jelen beruházás során megvalósul az óvodai rész nyílászáróinak a cseréje, akadálymentesítése és 38 napelemet is felhelyeznek.

CH