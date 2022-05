Az önkormányzat kivitelezőt keres a nagyerdei Ködszínház vízképének fejlesztésére. Mint ismert, 2014 nyarán adták át a stadion melletti mélygarázs födémén azt a 2143 négyzetméteres medencét, ami egy multimédiás szökőkútnak is helyet ad. A május 16-i Közbeszerzési Értesítő szerint a jelen projekt tárgya a vízkép bővítésének tervezési és kivitelezési munkái.

A díszmedence szerkezete és vízforgató rendszere műszakilag megfelelő állapotú, így azokban csak minimális – az új vízképek létrehozásához, gépészet kialakításához szükséges – gépészeti beavatkozások történnének. A meglévő medencében helyeznék el az új fúvókákat, a víz alatti szivattyúkat és lámpatesteket, létrehozva egy olyan, programozható vízi attrakciót, amely LED világítást és víz-, fény-, mozgóképi - és hangfunkciók összehangolt vezérlését tartalmazza.

A tervek szerint a szökőkútba egy Magyarországon, sőt még egész Európában is ritkán látott, dinamikus vízképlétrehozó rendszert építenek be. A közbeszerzés szerint a jelenlegi, 35 négyzetméteres, legyezőállású, függőleges sugarú vízkép mellé még ötöt alakítanának ki négyszáznál is több fúvóka és húsz robotfej beépítésével. Az új vízképek között lesz 20, 8,9 és 3,5 méteres is.

A projektre május 31-ig lehet pályázni.

