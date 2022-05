A tavalyi évet példátlan fejlődésként élte meg Bedő községe, hiszen a Magyar falu programnak köszönhetően új traktorral, kisbusszal gazdagodhatott a település, valamint a belügyminisztériumi támogatásból megújult az orvosi rendelő is. – Huszonhárom éve vagyok a település polgármestere, de arra még nem volt példa, hogy ennyit tudjunk fejlődni ilyen rövid idő alatt – kommentálta a tavalyi év nyertes pályázatait Eszenyi Antal polgármester.

Egy kilencszemélyes kisbuszra 14 millió 600 ezer forintot, traktor beszerzésére pedig 7 millió 800 ezer forintot kaptak.

Az idei év a pályázatok szempontjából egyelőre elmarad az előzőhöz képest: a község valamennyi hazai forrásra beadott kérelme tartaléklistára került.

– Még nem tudni, hogy a tartaléklistákról mikor döntenek, de bízunk benne, hogy jut idén is a tervezett fejlesztésekre hazai forrás – fogalmazott a polgármester. Sikernek viszont így is örülhetnek, hiszen a Vidékfejlesztési programban nyert az önkormányzat 98 millió forint támogatást. Ebből a 4808-as számú közútra csatlakozó dűlőutakat tervezik zúzottköves technológiával szilárdabbá tenni. Jelenleg a kivitelező kiválasztásánál tartanak. A beruházáshoz 4 millió forint önerőt is mellé kell raknia a községnek. Továbbá a művelődési ház energetikai korszerűsítése is elbírálás alatt van.

BS

Borítókép: Új kisbusz, traktor és megújult rendelő a tavalyi év „termése”