Itt a nyár, egyre több meghatározó fesztivál veszi kezdetét a városban. Programokból nincs hiány, ahogy látnivalóból sem, ha Debrecenről van szó. Lapunk Gődény Gábort, a VisitDebrecen Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjét kérdezte a turizmusban várható tendenciákról.

– Nagyon erős volt az első negyedév, az április különösen. A szállodák korábbi főszezonbeli foglaltsági és forgalombeli eredményekről számoltak be. Ennek nyilvánvalóan oka volt a nagyszámú Ukrajnából menekülő szállóvendég, akik jellemzően az utolsó pillanatban, magas áron foglalták le pár napos itt-tartózkodásuk idejére a szállásukat. Ugyanakkor a menekülthullám csillapodásával sem esnek vissza a foglalási mutatók, mind a május, mind a nyári hónapok bizakodásra adnak okot. Akár az egyébként is kiugróan magas 2019-es évi adatokat meghaladó eredményekre is jó esély van az idén – mondta a szakember.

Kevesebben költenek többet

Hozzátette, a várost most felkereső turisták jellemzően belföldi vendégek. – Globális jelenség, hogy a járványveszély miatti korlátozások feloldásával először a rövid távú, egyéni közlekedéssel elérhető úti célok iránt nő meg a kereslet. Ugyanakkor örvendetes, hogy nagy számú izraeli vendég is érkezik a városba, köszönhetően a márciusban újraindult Debrecen–Tel-Aviv közvetlen járatnak. Sok olyan turista érkezik most, aki korábban vette meg a repülőjegyét és foglalta le a szállását, de a koronavírus-világjárvány miatti korlátozó intézkedések és a járatok felfüggesztése miatt eddig nem nyílt lehetősége utazni.

Forrás: Gődény Gábor-archív

Gődény Gábor úgy fogalmazott, tendenciózusan látszik, hogy még azokban a szállodákban is, ahol esetleg kisebb a foglaltság (ha a vendégéjszakák száma nem is), a realizált árbevétel rendre magasabb, mint a járványveszélyt megelőző rekordévben.

Kevesebb turista költ többet városunkban. Ennek oka egyrészt az utazási szokások változása, mivel az utazások körüli bizonytalanságok miatt sokan az utolsó pillanatra halogatják az utazási döntéseiket, ami magasabb szobaárakat és így a szállodáknak magasabb átlagbevételt jelent

– mondta.

Örök probléma

A munkaerőhiány örök probléma marad a teljes szolgáltató szektorban, így hatása a turizmust és különösen a szállodaipart sem kíméli – fejtette ki a szakember. – A koronavírus-járvány csak tetőzte a bajt, mivel sokan döntöttek a pályamódosítás mellett, ezek a pályaelhagyó kollégák most hiányoznak a szektorból. Ennek ellenére a debreceni szállodák szolgáltatási színvonalán ebből semmit nem fognak észre venni a vendégek. Az új kihívást a szállodamenedzsmentek számára sokkal inkább a magas infláció és a beszerzéseket jelentős mértékben megdrágító általános áremelkedés negatív hatása jelenti, melyet értelemszerűen a szálloda vendégkörére hárítanak tovább.

Már rövid távon is a szobaárak és a szállodai szolgáltatások árszínvonalának jelentős emelkedésével kell, hogy számoljon az utazóközönség.

Siker és növekedés a rendezvényekkel

Mint azt Gődény Gábortól megtudtuk, az új szálloda, az Accor szállodalánc üzemeltetésében működtetett Mercure hotel szobái szeptemberi foglalással már elérhetőek a foglalási rendszerekben. – Az új szálloda a puszta megjelenésével, a globális piaci jelenlétével és ügyfélkörével addicionális keresletet generál, ami a városban eltöltött vendégéjszakák számának további emelkedését okozza – emelte ki az ügyvezető, majd a nyár jelentős eseményeire is kitért. – Már most sikeresnek ígérkeznek a nyári nagyrendezvények, azaz a Drive Fesztivál, a Debrecziner Gourmet Fesztivál, a Campus fesztivál, a Debreceni Bor- és Jazznapok, a Debreceni Virágkarnevál és a Zamat Fesztivál, melyek még színesebb programkínálattal, több fellépővel és az elmúlt két év járványveszéllyel terhelt előkészítési problémáitól fellélegezve várják vendégeiket.

PSZ