Több mint 450 millió forint maradványa keletkezett a tavalyi költségvetéséből Nagyhegyes önkormányzatának. A község legutóbbi képviselő-testületi ülésén többek között intézményi beszámolókról, az iparterület bérleti szerződésének felbontásáról és a faluban elszállásolt ukrajnai menekültekről is szó esett.

Az önkormányzat elvégezte a 2021. évi belső ellenőrzést, melynek célja az önkormányzat gazdálkodásának javítása, hatékonyságának növelése és a pénzügyi kockázatok elemzése. Az ülésen elhangzott, hogy – a jelentés szerint – szankcionálható mulasztás vagy hiány nem történt. A zárszámadási rendelettel kapcsolatban elhangzott: a tavalyi évben a község bevételi főösszege kicsivel több mint 2 milliárd 172 millió forint, míg a kiadási oldalán mintegy 1 milliárd 722 millió forint szerepelt. – Elmondható, hogy stabil a település gazdálkodása. Tavaly mintegy 450 millió forint maradványunk keletkezett, s egy részét be is építettük az idei költségvetésünkbe – mondta Bajusz Istvánné polgármester. Jogszabályi kötelezettsége minden önkormányzatnak, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készítsen, amelyet – miután megtárgyalta a képviselő-testület – meg kell küldenie a gyámhatóság részére. A beszámolóról szólva többek között elhangzott, hogy az elmúlt egy évben növekedett a település lélekszáma, s ez idő alatt 26 gyermek született.

Termelőmunkát vállaltak

Elkészítette tavalyi évi összegzését a helyi Idősek Háza intézményének vezetője is. Az intézmény működését, ahogy sok más hasonlóét is, a pandémia alatt rengeteg védelmi intézkedés nehezítette. Az idősotthonban jelenleg 44 bentlakót gondoz 15 szakképzett alkalmazott. A férőhelyeket és a dolgozói létszámkeretet is feltöltötték.

Korábban pályázati forrásból alakítottak ki hat iparterületet a községben, s bérlőkkel fel is töltötték azokat. A megállapodások szerint a vállalkozások kötelezettséget vállaltak arra, hogy két éven belül termelőmunkát indítanak el, továbbá meghatározott mennyiségű munkahelyet is teremtenek.

A kötelezettségekről beszámolót kellett benyújtaniuk, melyet egy kivételével minden vállalkozás meg is tett. Azzal az eggyel szerződést kellett bontanunk, és a két, 3 és fél hektáros ipari területet meghirdettük

– mondta a polgármester. A beérkezett pályázatokat májusban bírálja majd el a képviselő-testület. Döntött a grémium továbbá arról, hogy a Gólyási Iskola melletti 2 226 négyzetméteres állami területet mintegy 787 ezer forint ellenében az önkormányzat megvásárolja. A területen későbbi pályázati lehetőségek függvényében kerékpáros-pihenőt vagy ahhoz hasonló szabadidős létesítményt alakítanának ki.

Még előző év végén nyert a Vidékfejlesztési programban mintegy 285 millió forint támogatást a község a Kráter-tó elérését lehetővé tevő utak szilárd burkolatának felújítására. A pályázat beadásáról szóló határozatban foglalt önerő mértéke mindössze 4 forinttal eltér a támogatási szerződésben foglalt önerő összegénél, ezért szükséges volt a határozat pontosítása.

Az ülésen elhangzott, hogy a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van. A munkálatokat december 31-ig kell elvégezni.

Az ülés végén Bajusz Istvánné a képviselőket tájékoztatta arról is, hogy március 1. óta 25 ukrajnai menekültet fogadott be a település, és jelenleg 13 az ott tartózkodók létszáma. Ellátásukra 1 millió 600 ezer forint támogatási igényt nyújtott be az önkormányzat. A településvezető továbbá cáfolta azokat a híreszteléseket, melyek szerint problémát jelentenének a településen élőknek az Ukrajnából érkezettek.

Bekecs Sándor