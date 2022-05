A Debreceni Szakképző Centrum hagyományteremtő szándékkal tartotta az első Szakmafesztivált, ahol jó hangulatban, szórakoztató műsorok kíséretében beszélgethettek az érdeklődők az iskolák és a cívisvárosban működő cégek képviselőivel.

Forrás: Czinege Melinda

Pölöskei Gáborné szakképzésért felelős helyettes államtitkár a rendezvény megnyitóján elmondta: jelenleg a végzős diákok 40 százaléka szakképző iskolába jelentkezik, megelőzve a gimnáziumba készülők 34 százalékát. Sok technikumba 4,3-4,5-ös tanulmányi átlaggal veszik fel a gyerekeket, az ilyen iskolák egyharmada 100-110 százalékos beiskolázást hajt végre.

– ismertette Pölöskei Gáborné, amikor megnyitotta a Szakmafesztivált. Szavai szerint az adatok azt mutatják, hogy a magyar gazdaság jól teljesít, és hogy a szakképzés jövőt tud adni a fiataloknak. – Ezért lett a legnépszerűbb iskolatípus mára a technikum, mely nemcsak az ipar számára ad majd középvezetői szintű dolgozókat, hanem előszobája az egyetemeknek is. Utóbbiakhoz kapcsolódóan számos programot indítottunk el, ilyen az okleveles technikus képzés, ahol a végzettek 30 kreditpontot is szereznek – mondta Pölöskei Gáborné. Bejelentette:

dolgoznak egy új technikumi fajtán, ez a pedagógiai technikum lesz; a szakképzés immár huszadik ágazata, mely szeptembertől indul nyolc iskolában.

Pölöskei Gáborné | Forrás: Czinege Melinda

Nagyon fontosnak nevezte a hároméves szakképzést, ami kétkezi szakmánál jóval nehezebb és bonyolultabb ma már. Kitért arra, hogy a felnőttek számára rövidített, rugalmas, gyors képzési lehetőség van szakmaszerzésre, az általános iskolát el nem végzetteknek pedig a Dobbantó nevű program segít, ahol műhelyiskolában részszakmát tanulhatnak. A választani még nem tudó gyerekek orientációs évfolyamon ismerhetnek a különböző ágazatokkal, munkakörökkel.

Végezetül hangsúlyozta: vállalatok nélkül nincs képzés, ők azok, melyek a duális képzés keretében segítenek a legmodernebb tudást behozni, a legmodernebb technikát megtanítani.

Ez az összefonódás teszi lehetővé, hogy a tartalom folyamatosan megújuljon

– zárta a helyettes államtitkár.

– Debrecen évszázadok óta olyan város, ahol a mesterségeknek, a szakmáknak nagy becsülete van. Hazánkban itt a legjobb az ipar és a szakképzés együttműködése, melynek egyik eredményeként nemzetközi szinten is nagyon komoly vállalatok telepedtek meg a cívisvárosban. Ez csak akkor történhet meg, ha a megfelelő szaktudásra történő felkészítés rendben van – jelentette ki Pósán László országgyűlési képviselő. Hozzátette, a szakképzés az egész országban nagyon jó úton jár, mondhatni, szinte rapid gyorsasággal támadt fel és épült ki az új, magas színvonalú rendszere.

A szakképzésnek soha nem látott magas presztízse van városunkban

– erősítette meg Pósán László szavait Barcsa Lajos alpolgármester. – Óriási utat tettünk meg, amiben annak is van jelentősége, hogy az elmúlt években tízezer új munkahely jött létre Debrecenben, és bizony, ezt az óriási munkaerő igényt ki is kell tudni elégíteni. Ezen dolgozunk folyamatosan a Debreceni Szakképzési Centrummal és a kormányzattal való együttműködés keretében – hangsúlyozta. Megjegyezte, a kormány támogatásával fejleszti a város a DSZC intézményeit, ezen belül a következő években új épületeket is kell majd átadni, mert növekszik a szakképzés iránt érdeklődők száma. – A szakképzés és a cégek egymással szimbiózisban kell hogy működjenek, hiszen a végső cél az, hogy azokat a céges igényeket kiszolgáljuk, amelyek jelen vannak Debrecenben, és a jövőben még inkább jelen lesznek. Azt tudjuk ígérni, aki a szakképzést választja városunkban, az a biztos megélhetést és a fényes jövőt választja – zárta az alpolgármester.

Barcsa Lajos | Forrás: Czinege Melinda

Tirpák Zsolt, a DSZC kancellárja szerint a jó szakképzéshez szükség van nagyon kedvező jogi környezetre; ez elsősorban gördülékeny, rugalmas szakképzési rendszert jelent, ami Magyarországon a Szakképzés 4.0 stratégia mentén jött létre, és vonzó életpályát kínál a fiataloknak. Egy másik fontos feltétel a megfelelő gazdasági környezet, ahol látni a jövőjét a megszerzett tudásnak.

Debrecenben egy olyan fölívelő gazdasági környezet van, amely valóban stabil lehetőséget biztosít azok számára, akik szakmát tanulnak

– tette hozzá.

