Hajdú-Bihar megyében Egyeken, Tiszacsegén és Újszentmargitán kezdték meg a szúnyogirtást földi kémiai, vagyis autóról végzett irtószeres permetezéssel május 16-án – közölte lapunkkal nemrégiben Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője. Hozzátette, a megye többi részén eddig nem jelent meg olyan mértékű szúnyogártalom, ami központi védekezést indokolna. – A tavalyi évben összesen 31 Hajdú-Bihar megyei településen volt szükség a katasztrófavédelem által koordinált szúnyoggyérítésre. Összesen 16 ezer hektáron léptek fel a vérszívók ellen éjszakai autós permetezéssel. Az önkormányzatok saját költségvetésük terhére kiegészíthetik a központi szúnyoggyérítést általuk megrendelt kezelésekkel – jegyezte meg. Mukics Dániel felhívta a figyelmet:

az irtószer a kijuttatott mennyiségben emberekre, háziállatokra, növényekre ártalmatlan, az csak többezerszeres dózisban fejtene ki negatív hatást. Az irtószert csak a települések belterületén permetezik, az a szabadban néhány órán belül lebomlik. A permetezések a késő esti, éjszakai órákban zajlanak.

Március eleje óta országszerte, így Hajdú-Bihar megyében is rovarbiológusok elemzik a szúnyoglárvák és a kifejlett szúnyogok számát. Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője a Napló érdeklődésére elmondta, biológiai eljárás során egy természetben is előforduló talajlakó baktérium által termelt természetes fehérjét alkalmaznak. Ilyen fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, ahol a szúnyoglárvák fejlődnek. A szúnyoglárvák elfogyasztják ezt a fehérjét és elpusztulnak. Ez az eljárás minden más élőlényre teljesen ártalmatlan, még az árvaszúnyogokra is. – A biológiai módszer akkor alkalmazható hatékonyan és célzottan, ha ismertek a csípőszúnyogok legnagyobb tenyészőhelyei. 2020-ban a katasztrófavédelem elindított egy hároméves feltérképezési programot, aminek köszönhetően évről évre növelhető a biológiai védekezés részaránya – emelte ki Mukics Dániel.

Irtószeres permetezés

A szóvivő arról is tájékoztatta lapunkat, hogy sok szúnyog nem közterületen, hanem magántelkeken fejlődik, az itt lévő kerti vödröket, virág­alátéteket pedig nem lehet központi szinten biológiai módszerrel kezelni. Hangsúlyozta, a biológiai módszer a kifejlett szúnyogok elleni védekezéshez nem alkalmazható, ellenük a kémiai szúnyoggyérítésnek nevezett irtószeres permetezés jelent megoldást. – Ennek során egy deltametrin hatóanyagú irtószert permeteznek a szakemberek autóról. Számos otthoni rovarirtó spray is ugyanebbe a hatóanyagcsaládba tartozik. Az irtószer a kijuttatott mennyiségben emberekre, háziállatokra, növényekre ártalmatlan, az csak többezerszeres dózisban fejtene ki negatív hatást – fogalmazott.

Nem lehet előre tervezni

A szóvivő elmondta azt is, hogy a szúnyoggyérítést nem lehet hónapokkal előre megtervezni, hiszen az időjárás befolyásolja a szúnyogok fejlődését és számát. Csapadékos és meleg időben akár egy hét alatt komoly változások történhetnek a megyében jelenlévő szúnyogok mennyiségében. A szúnyoggyérítést emiatt csak egy-másfél héttel lehet előre tervezni. – A megyében dolgozó rovarbiológusok folyamatosan elemzik a helyzetet, ez alapján tervezik meg a központi szúnyoggyérítés hetente változó programját. Azt, hogy hol, mikor, milyen eljárással lépnek fel a vérszívók ellen, minden hétfőn közzétesszük a katasztrófavédelem weboldalán – emelte ki.

– Nagyon sok szúnyogfaj nem a tavak és folyók mentén fejlődik – szögezte le Mukics Dániel. Hangsúlyozta, sok faj emberközeli életmódot folytat, és a ház körül fejlődik edényekben, vödrökben, locsolókannákban, virágalátétekben, esővíztározókban, hordókban, madáritatókban. Ha nincs szükség ezekre a vizekre, öntsük ki! Ha valaki tartályban, hordóban gyűjti az esővizet, fedje le a tartályt, kössön rá egy szúnyoghálót, és máris sokat tett a szúnyogok ellen és a központi szúnyoggyérítés sikeréért.

Elfertőződhet, komoly bajt okozhat

Dr. Varga Viktória bőrgyógyász szakorvos lapunk érdeklődésére elmondta, egy szúnyogcsípés lehet ártalmatlan, viszkető, csalánkiütéshez hasonló tünet, de lehet előzménye komolyabb betegségnek is. – A szúnyogcsípés helye bedagadhat, nagyobb vörös folt keletkezhet a helyén, viszkethet sokáig, ilyen esetben érdemes kezelni otthon fertőtlenítő oldattal, valamint patikában kapható viszketés elleni spray-vel – fogalmazott. Figyelmeztetett, hogy vakarással a bőr kisebesedik, baktériumok kerülhetnek bele, melyek helyi fertőzést okozhatnak. Fertőtlenítő kenőcs használatával ez hamar gyógyul.

– Maga a csípés okozta járat lehet egy úgynevezett behatolási kapu, melyen keresztül a bőrön lévő baktériumok nagy számban juthatnak a bőr alsó rétegeibe. Ez nagyon komoly betegség, az orbánc előidézője lehet a meleg nyári hónapokban. Amennyiben a csípés helyén tenyérnyi vagy nagyobb, lángnyelv megjelenésű, meleg tapintatú folt kezd növekedni, melyet láz, hidegrázás kísér, azonnal forduljunk szakemberhez – javasolta.

Nagy Emese