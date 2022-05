Az érettségizők magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából már számot adtak tudásukról, viszont még néhány tantárgy hátravan, így az izgalmaknak koránt sincs vége. De vajon megéri rettegni egy feladatsortól? – vetődik fel a kérdés.

Nos, a legtöbben azt vallják, az érettségi semmiség ahhoz képest, amilyen megpróbáltatásokat kell átélnie egy felnőtt embernek az évek elteltével. Kíváncsiak voltunk, hogy megyénkbeli ismert zenészek és sportolók, hogyan gondolnak vissza a vizsganapokra. Kowa, azaz Balázs Gyula, a Kowalsky meg a Vega zenekar frontembere érdeklődésünkre elmondta, az oroszérettségitől tartott a leginkább, de félelem nem volt benne. Mint elmondta, nem tartja magát babonás embernek, így semmilyen szerencsehozó csecsebecsével nem készült a nagy napra. – A lámpaláz teljesen természetes, csak az nem mindegy, mennyire hagyjuk eluralkodni magunkon. Leküzdjük, vagy hagyjuk elhatalmasodni – fogalmazott az énekes. Hozzátette, több tíz esztendeje a színpadon van, ezért az évek alatt megtanulta kezelni azt a kis izgalmat is, amit érzett a pályafutása elején. Kiemelte, egy-egy megmérettetés alkalmával az ember mindig nagyobb hegyet „lát” maga előtt, de az idő elteltével mindenki megtanulja helyén kezelni a dolgokat.

Polyák László, a DEAC kosarasa a matematikától tartott a leginkább, a többi tantárggyal megbarátkozott. Ma már tudja, az érettségi csaknem semmiség, ugyanis az egyetemi évei alatt jött rá, mi is az az igazi tanulás. – A történelmet nagyon szerettem, emelt szinten érettségiztem a tárgyból, s örömömre nagyon jól sikerült – hangsúlyozta a sportoló.

Pintér Timi debreceni énekesnő a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolában tanult, így nemcsak a közismereti, hanem a zenei tantárgyakból is érettségiznie kellett. – Volt bennem egyfajta egészséges félelem, de nem rettegtem. Matematikából, ami talán mindenki számára mumus, nem kellett vizsgáznunk, bár hozzáteszem: jó voltam belőle – kacagott fel. Megjegyezte, a szülei jobban izgultak, mint ő, de talán ez általában így szokott lenni másoknál is. – Utólag csak azt tudom mondani, semmi értelme nincs rettegni, a feladatsort így is, úgy is elénk rakják, és valljuk be, elméletből sokkal jobban teljesítünk, ha nyugodtak vagyunk – mondta Pintér Timi. Sok sikert kíván az érettségizőknek, és azt üzeni nekik: kitartást!

