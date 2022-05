Az elmúlt napokban egyre többször lehetett hallani: végre itt a strandidő! Ez így is volt, ám hétvégén az időjárás sok arcát megmutatta. Kaptunk egy kis esőt, némi szelet, viszont napsütésből sem volt hiány, ezt a strandolás szerelmesei pedig ki is használták. Igaz, a hétvége első napján többen megfordultak a fürdőhelyeken, viszont akadtak olyanok is, akik vasárnap is megmártóztak az Aquaticum Debrecen Strand medencéiben. Ottjártunkkor fiatalokkal és idősekkel egyaránt találkoztunk, akik közül többen is távolabbi településről érkeztek Debrecenbe.

Forrás: Molnár Péter

Közkedvelt kirándulóhely

Székelyhidi Lili és Kiss Lóránt budapestiek, viszont néhány napja úgy gondolták, családjukkal töltik a hétvégét, és Debrecent választották kikapcsolódásuk helyszínének. Mint elmondták, nem először vannak a településen, visszajáró vendégek, ugyanis nagyon hangulatosnak, illetve pörgősnek találják a várost. – Itt lehet pihenni és szórakozni is, egyszerűen tökéletes választás. Ez az idei első strandolásunk, amit nagyon élvezünk. Igaz, lehetne kicsit melegebb, de nem vészes, a víz hőmérséklete pedig pont ideális – fogalmazott lapunk érdeklődésére Kiss Lóránt, aki Székelyhidi Lilivel együtt megmutatták nekünk, hogyan tudnak egyensúlyozni a vízi akadálypályán.

Lili és Lóránt éppen egyensúlyoznak a vízi akadálypályán

Forrás: Molnár Péter

Nem volt tömeg a strandon, de akik kint voltak, azok felhőtlenül szórakoztak. Bertalan Alpár családjával érkezett Debrecenbe, jövő hét szerdáig maradnak, utána utaznak vissza Romániába. Nagyon szeretnek megyénkben tartózkodni, kipróbálják a helyi strandokat, finomakat esznek és élvezik a helyiek kedvességét, szeretetét. – A gyerekeknek jóformán mindegy, milyen az idő, ha nem esik, és 20 Celsius-fok fölé kúszik a hőmérséklet, akkor ők már csobbannak is – mondta Bertalan Alpár.