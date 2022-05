Megyénk strandjai felkészültek az idei strandszezonra, sok helyen már az anyák napi hétvégén is várták a vendégeket. Kilencvenötödször nyitott az ország népszerűbb komplexumai között számon tartott hajdúszoboszlói Hungarospa, amely szombaton ingyenes esti rendezvénnyel kezdte a szezont. Másnaptól pedig a püspökladányi Sárrét Kincse Gyógyfürdő is fogadta vendégeit.

Május 20-ra tervezzük a debreceni strand megnyitását, bár a meteorológusok egyelőre nem jósolnak még kedvező időt a következő hónapra. Mindenesetre bízunk benne, hogy ez addigra pozitív irányba változik

– mondta megkeresésünkre Fazekas Lajos, az üzemeltető Aquaticum Debrecen Kft. ügyvezetője. Az idei szezonra már elkezdték, illetve jelenleg is folyamatos a felkészülés: elvégzik a szükséges karbantartásokat, takarításokat és a gépészeti rendszert is üzembe helyezik a szezonkezdetre. Korszerűsített öltözővel és a gyermekmedencében egy új csúszdával is készül a pünkösdi nyitóhétvégéjére a hajdúböszörményi Bocskai Strand- és Gyógyfürdő. Bertalan Péter ügyvezető a Napló érdeklődésére elmondta: a tavalyelőtti árakkal várják a strandolókat.

Több vendégre számítanak Debrecenben

Ahogy egyre melegszik az idő és emelkedik a napi átlaghőmérséklet, úgy kerülnek napirendre az olyan szabadidős elfoglaltságok, mint a strandolás. Ezzel a szolgáltatók is tisztában vannak, így igyekeznek minden évben úgy készülni, hogy az igényeknek megfelelően időzítsék a nyitásukat.

Két és fél éve annak, hogy teljeskörűen felújították és átépítették a debreceni Aquaticum Strandot, ami – tekintve az elmúlt két év pandémia okozta korlátozásait – sokaknak még szinte újdonságként szolgálhat. A nyitást május 20-ra tervezik.