Születésünktől egész életünket átívelő, legmeghatározóbb szeretetkapcsolatunk, ami gyerekként édesanyánkhoz, anyaként gyermekünkhöz köt. Ma ünnepeljük az anyákat, édeseket és mostohákat, a nagy- és dédnagyanyákat, és azokat is, akik – ha vérrokonság híján is, – puszta szeretetből betöltik ezt a szerepet az életünkben. De milyenek is ők valójában?

Elbánnak minden sebbel

A régi mondás szerint fiút nevelni egészen más, mint lányt. Ezt igazolta Kránicz Richárd színművész, aki önmagára eleven gyerekként emlékszik vissza. – Egy nap át akartam mászni a barátaimhoz a kerítésünkön, beakadt a lábam és arcra estem, bele a betonba, az egész arcomat összetörve. Másnap anyák napi műsort kellett adnunk az oviban, így kenőcsös, sebke­zelős, össze­zúzott fejjel kellett kiállnom. Természetesen nem én voltam a legvállalhatóbb gyerek, de azért büszkén elmondtam az aznapra megtanult anyák napi verset – emlékezett vissza. Ilyen attrakciókat manapság nem csinál, de azóta is fontosnak tartja, hogy ezen a napon köszöntse édesanyját és a nagymamákat. Úgy véli, ezek, bár apró figyelmességek, még erősebbé teszik a családi köteléket.

Kránicz Richárd | Fotó: Napló-archív

Mindenben támogatnak

Gyakran hivatásunk gyökerei is az első biztatásokig nyúlnak vissza. A debreceni születésű Fésüs Nelly színházi pályája gyermekkorában indult. Édesanyját, Kubinyi Katalint arról kérdeztük, hogyan igazította anyai szerepét lánya törekvéseihez.

– Amíg kicsi volt, végig az dolgozott bennem, hogy legyen boldog, elégedett és sikeres. Mindegy, mihez van tehetsége, de abban segíteni fogom. Aztán, mikor meghallottam, a mi leszel, ha nagy leszel? kérdésre adott válaszát, azt hittem, majd kinövi, de telt-múlt az idő, és még mindig színésznőnek készült. Aztán egyszer, 16 évesen beugrott a Padlás című musical Kölyök szerepébe, és akkor, ott világosodott meg bennem, hogy ezt nem is kell kinőnie. Ezentúl már csak a sikereiért izgultam, és továbbra is féltettem és féltem a mai napig. Tudom, hogy mit dolgozik érte, hogy mennyi munka van a könnyedség látványa mögött, de nagyon boldog vagyok, amikor látom, hogy jó abban, amit választott és boldogságot ad neki – idézte fel a díva édesanyja, aki hasonló büszkeséget érez unokái iránt is.

Fésüs Nellyre (balról) és unokáira egyaránt büszke Kubinyi Katalin | Fotó: K.K.-archív

Múzsává válnak, ha kell

Szobrászművészként az anyaság fogalma és annak megjelenítése meghatározó Juha Richárd életében. Úgy érzi, mióta gyermeke született, társa még szebb és vonzóbb számára. Anyák napja elsősorban a hála és az együttlét napja, amikor fel­idézi a rengeteg jó tanácsot és gondoskodást, a feltétel nélküli bizalmat és megbocsátást, amit útravalóul kapott.

– Mivel tisztán látom, hogy meghálálni, viszonozni ezt a szeretetteljes törődést nem lehet, az ember egyet tehet, próbálja a saját gyermekét hasonló szellemben szeretettel körbevenni és terelgetni az útján – vélekedett.

Juha Richárd | Fotó: Napló-archív

Szerencsére nem törvényszerű, hogy a felnőtté válással egy csokor virágra szorítkozzon a jeles nap. Nemcsak május első vasárnapján, hanem egy évben többször is anyák napját ünnepel Váró Kata filmesztéta. Már az óvodában is három meglepetést készített, hogy nagymamája – aki sajnos már nem él – és kereszt­anyja se maradjon ki ezen a napon az ajándékozásból. – Bár az anyák napja fontos, sokkal fontosabb az együtt töltött idő. Nálunk gyakran fordul elő anya-lánya nap, mert, bár mindketten elfoglaltak vagyunk, ha valamelyikünknek felszabadul egy kis ideje, már hívja is a másikat, hogy fussunk össze egy gyors ebédre, kávéra. Színházba is sokat járunk együtt, és szinte heti rendszerességgel zárjuk egy-egy kimerítő napunkat közös mozizással – osztotta meg a kötelékről. Mindketten úgy érzik, az évek múlásával ezek sokkal fontosabbá váltak az életükben, mint a májusi köszöntés.

Váró Kata Anna | Fotó: Napló-archív

Életre szóló társak

Fiatalon természetes, később viszont még értékesebbé válhat, ha érdemi kérdésben az édesanyánkhoz fordulhatunk. Mészáros Réka közgazdász élete sarokköveként tekint édesanyjára. A fizikai távolság miatt nem tölthetnek együtt annyi időt, amennyit szeretnének, de mint elmondta, nincs olyan kérdés vagy meghatározó döntés, amiben ne kérné ki a tanácsát, és nem lehet olyan életesemény sem, amit ne osztana meg vele automatikusan. Úgy gondolja, az anyák napja lehetőséget ad arra, hogy megálljunk egy pillanatra és emlékezzünk rá, kinek köszönhetjük az életünket.

Mészáros Réka | Fotó: Napló-archív

SzD