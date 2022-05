Lakossági kérésre új játszótérrel fejlesztette Nagymacs városrész közösségi tereit Debrecen önkormányzata. A részletekről szerdán sajtótájékoztatón számolt be a helyszínen Barcsa Lajos alpolgármester és Katona Erzsébet önkormányzati képviselő, tudatta közleményben a polgármesteri hivatal.

Amint azt Barcsa Lajos elmondta, minden városlakó életminőségének javítása érdekében a város vezetése kiemelten foglalkozik Debrecen kertségi és külső területeinek fejlesztésével is. Ebbe a sorba illeszkedik Nagymacson az új játszótér létrehozása. Amint azt az alpolgármester hangsúlyozta, a városban 90 szabványos játszóteret tartanak nyilván, melyek közül az elmúlt három évben 50-et újítottak fel, s 11 új játszótér épült. Debrecen növekvő város, óvodák, bölcsődék újulnak meg és épülnek. Az intézményeken kívül pedig a játszóterek tökéletesen alkalmasak arra, hogy a kicsinyek fejlődését szolgálják.

Forrás: Molnár Péter

Barcsa Lajos hozzátette, hogy a város igyekszik a nagyberuházásokat is úgy megvalósítani, hogy azok a környékükön élőknek is előnyére szolgáljanak. Nagymacs közelében jelenleg a BMW-gyár építése zajlik, s a tervekben szerepel egy a gyárat körbejáró út és Nagymacs közötti bekötőút építése. Ez az útkapcsolat lehetővé fogja tenni a nagymacsiak számára is az M35-ös autópálya elérését. Másrészt a bekötőút mentén kerékpárút is épül majd, mely a gyárat körbejáró út mellett kialakítandó, valamint a 33-as út mentén Kismacsra jelenleg épülő kerékpárút révén biztosítani fogja azt a lehetőséget, hogy a nagymacsiak akár kerékpárral is bejuthassanak Debrecenbe.

Barcsa Lajos reményének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a bekötőút már küszöbön álló kivitelezési közbeszerzési eljárását minél hamarabb el tudja indítani a város, és a konkrét munka is megkezdődhet ebben az évben.

Katona Erzsébet önkormányzati képviselő szavai szerint a múlt év őszén egy lakossági fórumon fogalmazódott meg a nagymacsiaknak az a kérése, hogy szeretnék, ha az önkormányzat a meglévő játszóteret korszerűsítené, és amennyiben van rá lehetőség, egy másik területre helyezné át. Így került a játszótér a városrész szívébe, szép természeti környezetbe.

A bruttó 18 millió forint értékű beruházás keretében a már meglévő játszóeszközöket felújították, s további öttel bővült a játékok száma, valamint egy homokozót is kialakítottak.

Forrás: Molnár Péter

A komfortosság növelése érdekében padokat, kerékpártárolót, szemétgyűjtőket helyeztek el a játszótéren. A régi játszótéren 3 kültéri fitneszeszköz is volt, melyeket a sportpályához helyeztek át. A jövőben szeretnék gyarapítani ezeknek a fitneszeszközöknek a számát.

Katona Erzsébet azt is elmondta, hogy az új játszótér körbekerítése is napirenden van annak érdekében, hogy a szülők még nagyobb biztonságban tudhassák itt játszó gyermekeiket. Nagymacson jelenleg körülbelül ezren élnek, sok kisgyermekes fiatal család, ezért is fontos, hogy minél jobb életkörülményeket nyújtson ez a városrész is.