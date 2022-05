A Debreceni Református Egyházmegye első alkalommal rendezi meg a Debreceni Református Napokat. A május 26. és 28. között több helyszínen zajló programsorozat részleteiről hétfőn volt szó a Püspöki Hivatalban. Fekete Károly püspök először arra emlékeztetett, hogy 2016 őszén az Európai Protestáns Egyházak Közössége elindított egy olyan mozgalmat Európában, melyben 68 különböző helyszínt kértek fel arra, hogy legyenek a reformáció városai. – Ezzel készültek a 2017-ben megrendezett Reformáció 500 elnevezésű jubileumra, melyben Debrecen városa kapta azt a megtisztelő címet, hogy az európai reformáció helyszínei között Debrecen is a reformáció városa legyen – fűzte hozzá. Ezt a címet a város kapta ugyan, de a főpásztor szerint arról a tartalomról, mely szerint Debrecen lelki-szellemi-spirituális központ, az egyházközségek feladata gondoskodni. Hangsúlyozta, hogy ennek a címnek nemcsak az igazgatási és hivatali téren, hanem a hitélet területén is aktívan kell felmutatnia a 21. reformáció értékeit. – Ezt a a központi helyet az egész Kárpát-medence reformátussága magáénak tudja, hiszen 2009. május 27-én itt alakult meg a Magyar Református Egyház. Ez bennünket is kötelez arra, hogy Debrecen tényleg a reformáció fővárosa legyen a jelenben is – mutatott rá.

Fekete Károly püspök

Forrás: Molnár Péter

Az első Debreceni Református Napokon az egyházmegyéhez tartozó 39 gyülekezet tagjai találkoznak egymással. A programokról Hadházi Tamás esperes beszélt. A találkozó lehetőséget biztosít arra, hogy a városlakók is megismerkedjenek a református közösségekkel, hagyományokkal, oktatási és diakóniai intézményekkel, de kulturális programokon is részt vehetnek.

Csütörtökön, a mennybemenetel ünnepének délelőttjén a gyülekezetek rendje szerint istentiszteleteket tartanak megyeszerte, majd délután zenei programokra hívják az érdeklődőket. A Nagyerdei Szabadtéri Színpadon a nemrég alakult Debrecen-Úrréti Református gyülekezet szervezésében szabadtéri dicsőítésre, a Debreceni Református Nagytemplomban pedig ingyenes orgonakoncertre várják az érdeklődőket.

Pénteken elsősorban az egyházmegyei ifjúság megszólítása lesz a cél. Van élet a konfirmáció után is? címmel konfirmandustalálkozót tartanak a Debreceni Református Kollégium belső udvarán. Itt előadások, közös játék, valamint az Első Lépés Zenekar koncertje várja a fiatalokat. Kállai Imre, a Debrecen-Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztora felidézte, hogy a konfirmáló 13-14 évesek számára fontos, hogy az istentiszteleten kívül is találkozzanak és megérintse őket a közösség ereje. – Ez a korosztály nagyon fogékony a közösségi alkalmakra, ezért szeretnénk megteremteni számukra ezeken a napokon azt a találkozót, mely az Istennel való találkozásra fókuszál. Azt szeretnénk bennük megerősíteni, hogy a konfirmáció nem a vége, hanem a kezdete valaminek: a gyülekezethez tartozásnak.

Szombaton a Nagytemplom mögötti Emlékkertben kicsik és nagyok, gyülekezeti tagok és gyülekezethez még nem tartozók is megtalálhatják a számukra érdekes programot. A szervezők egyháztáji vásárral, pódiumbeszélgetésekkel, gyermekprogramokkal, majd szabadtéri úrvacsorás istentisztelettel készülnek.

Szombat este a CrossYounity zenekar szabadtéri koncertjével búcsúznak az I. Debreceni Református Napok, melynek részletes programjai a Nagytemplom honlapján érhetők el.

SZD