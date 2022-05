Sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz „Élhető település” kiírásán, így a közeljövőben 500 millió forintot fordíthat a település fejlesztésére Polgár önkormányzata. Tóth József polgármester április 12-én Debrecenben, a Megyeházán ünnepélyes keretek között vette át a nyertes pályázatról szóló támogatói okiratot.

A település első embere megkeresésünkre elmondta, hogy a támogatási összegből a pályázati felhíváshoz illeszkedően a város több területén is fejlesztéseket valósíthatnak meg. A projekt a felhívás önállóan támogatható három területére irányul. A fejlesztések a város korábbi, európai uniós forrásból megvalósult beruházásaihoz illeszkednek, ugyanakkor nem csak a település központját érintik. A pályázat szerint a települési kékinfrastruktúra fejlesztésében 200 millió forintot költhet az önkormányzat vízgazdálkodási beavatkozásokra, belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztésére 250 millió forintot, továbbá 50 millió forint értékben közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra-, IKT- és okostelepülési fejlesztéseket végezhet el.

Városszerte fejlesztenek

A Kiss Ernő úti 60 lakásos társasház vízelvezető rendszerének rekonstrukciója történik meg, a jelenlegi állapot nagyobb esőzések esetén jelentős problémát okoz az ott élőknek. Áttervezik a Hősök–Bacsó–Rákóczi utcák kereszteződésénél elhelyezkedő vízelvezető rendszer kapacitását a jelenlegi szűk keresztmetszet miatt.

A pályázat szerint lehetőséget kapott az önkormányzat a közterületek fejlesztésére is, így a Zólyom és Kiss Ernő utcák zöldterületeit, járdáit, zöld szigeteit tehetik rendbe, ezen túlmenően pedig újabb zöldterületek kialakítását, fásítását végezhetik el. Ez a tevékenység érinti a Millenniumi parkot, továbbá a volt orvosi rendelő melletti zöldterületet is. Pihenőhelyet alakítanak ki a Zólyom utca 14. számú közoktatási intézmény előtti, kis méretű közterületen, többek közt napelemes okospadot helyeznek el.

A beruházások érintik a város közlekedését: a Móricz és Munkácsy utca, valamint Barankovics tér által határolt útkereszteződés fejlesztése és csapadékvíz-elvezetésének korszerűsítése is megtörténhet a közeljövőben. A csomópontban gyalogátkelőhelyet létesítenek. A Móricz Zsigmond utcán kilenc térkőburkolatú parkolót és a forgalmi sávok mellett párhuzamos állású parkolókat alakítanak ki.

A lakosság igényeire reagálva

A polgármester elmondása szerint mind a vízelvezetés, mind a közlekedés problémája hosszú évek óta nehezíti a lakók mindennapjait. A fejlesztésekkel most a folyamatosan jelzett lakossági igényekre reagálhat a városvezetőség. – Akár az éghajlatváltozás kapcsán is jellemző az elmúlt időszakban, hogy hirtelen, nagy mennyiségű csapadék hullik. Ez a pályázatban megjelölt területeken kritikus helyzetet idézett elő, volt, hogy a víz garázsokat öntött el. A problémára évek óta keressük a megoldást, most adódott olyan kedvező lehetőség, amivel élni tudunk. Korábban nem kellett szembenéznünk ilyen szélsőséges esetekkel, a beruházások sem ekképpen alakultak. Most már szükséges a csapadékvíz-elvezetésre nagyobb figyelmet fordítani – mondta el.

A projektek a tervek szerint két éven belül valósulnak meg. Ugyan a fejlesztések munkálatai okozhatnak majd kellemetlenséget a lakosságnak, a polgármester szavai szerint az önkormányzat minden lehetséges változásról kellő időben értesíti majd az érintett területen élőket.

BBI