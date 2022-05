Összesen három napirendi pontban tárgyalta a berettyóújfalui képviselő-testület a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) kiírására benyújtandó pályázatait. Az önkormányzat a „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” megnevezésű felhívásra két pályázatot készített elő. Az egyik az aktív pihenést szolgáló turisztikai korszerűsítésre, míg a másik a Csonkatorony turisztikai fejlesztésére irányul. A felhívásra azért két pályázattal készültek, mert a forráskeret így tette lehetővé az elképzelések megfogalmazását. Az előterjesztésekhez Sólya László, a Városfejlesztési Iroda vezetője tett szóbeli kiegészítést.

Az aktív pihenést szolgáló fejlesztés célja, hogy emelje, bővítse a város turisztikai vonzerejét. Az irodavezető elmondta, hogy Berettyóújfalu fiatal lakossága felől érkezett igény az önkormányzathoz egy extrémsport-pálya kialakításáról. A lehetőség a térségben is hiányzó turisztikai elem lehetne.

A létesítmény a tervek szerint a BUSE-pálya területén épülne meg, az ott található multifunkciós, műanyag burkolatú pálya melletti zöldterületen. Egy része betonozott felület lenne, mellette pedig mobil eszközöket alakítanának ki. A fejlesztés főként a gördeszkásokat és a görkorcsolyásokat szolgálná ki.

A sportpályához egy kiegészítő szociális blokkot is terveztek. A pályázat további eleme, hogy a jelenleg piaci területen lévő sátorszerkezetet elbontanák, és azt a mellette lévő Bihar Termálliget területére, a posta épülete mögötti zöldterületre helyeznék el.

Látogatóbarát központ

Az ikonikus Csonkatorony a városban az utolsó olyan műemlék épület, amelynek fejlesztésére mindeddig nem fordíthattak forrásokat. A TOP Plusz most jelentős fejlesztési lehetőséget kínál, a tervek szerint az épület környezetében látogatóközpontot hoznak létre. Ehhez az önkormányzat több ingatlant megvásárolt, a Csonkatorony környezetének nagy része már a város tulajdonát képezi. A látogatóközpont egy tájba simuló épület lenne, így az csak a főút felől volna látható. A Csonkatorony közvetlen közelében is végeznének felújításokat, az épületet megvilágítanák, és parkolót is építenének elé.

Sólya László elmondta, hogy a fejlesztés előkészítésében a múzeumi szakemberek is részt vállaltak. Annak a lehetőségét, hogy maga a műemlék is látogathatóvá váljon, még vizsgálják. Stabilabb lépcsőszerkezettel akár a torony tetején kilátó is a turisták rendelkezésére állhatna. Muraközi István polgármester a fejlesztéshez kapcsolódóan kiemelte, hogy szakemberek véleménye alapján a Csonkatorony épületének jelenlegi állapota már 70-80 százalékban nem eredeti.

Újragondolták volna, de…

– Többen a kéttornyos, háromhajós épületnek az újragondolását tervezték volna megvalósítani, de azt gondolom, hogy erre nem lenne elegendő forrás. És meghamisítanánk a történelmet, mert az egy új épület lenne. A szakembereknek egyértelmű véleménye volt, hogy legfeljebb a megvilágítással, a körbejárhatósággal érdemes foglalkozni – mondta el, hozzátéve, az elképzelések szerint a fogadótérben állandó kiállítást, szociális blokkot, raktárt alakítanának ki.

A TOP Plusz harmadik pályázata pedig belterületi utak fejlesztését célozza meg. Demény Zsolt, a Városfejlesztési Iroda általános helyettese elmondta, hogy a városrészek képviselőinek javaslata alapján a Bessenyei, a Batthyány, a Kinizsi, a Török Bálint, az Egressy Béni, a Csikász, a Sport, a Nagyváradi és a Malom utcákat érinthetné a fejlesztés. Csaknem 3,5 kilométer hosszúságú az a szakasz, amit felújítanának, a tervek szerint 3,5 méteres útszélességet kijelölve. A szakaszokon a csapadékvíz-elvezetést is meg kell valósítani.

BBI