A mongol sztyeppék bölcsességét idézte a One Day in Mongolia Kassai úti kereskedelmi és kulturális központjának péntek délutáni megnyitója. Az ünnepélyes rendezvényen részt vett Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés elnöke, Puskás István alpolgármester és Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara elnöke is.