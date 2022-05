Munkagépekkel találhatja szemben magát az, aki a Kishegyesi út 36-50. szám közötti területre kanyarodik be. A tócóskerti ábécé mögött 89 férőhelyes zöld parkolót alakítanak ki. A munkálatok helyszínén pénteken Pósán László országgyűlési képviselő oldotta fel az elnevezésből adódó látszólagos ellentétet. Mint mondta, nem beszélhettünk itt eddig zöldterületről, hiszen az autók szinte mindenhol kitaposták a füvet, most viszont a kijelölt megállóhelyek kiépítésével párhuzamosan fásítás, cserjeültetés is indul. Ennek részleteiről Varga András önkormányzati képviselő számolt be.

Közel 1000 négyzetméteren telepítenek fasort a Tócóskertben épülő új parkolóban

– nyilatkozta. Elhangzott, 28 darab fát terveztek eredetileg, de az itt lakókkal konzultálva még négy fának kerestek helyet. A képviselő hangsúlyozta, örömmel veszi a lakossági megkereséseket, ötleteket, igyekszik teljesíteni a kéréseket, ahogyan ez a példa is mutatja. Lombosokon túl 2700 cserjét ültetnek itt, összesen 1200 négyzetméteren újítják meg ily módon a zöldfelületet.

Odafigyelünk a mozgáskorlátozott autósokra, számukra létrehozunk szélesebb, akadálymentes megállóhelyeket. Mindezt úgy, hogy a mostani munkaterületen kívül eső parkolóhelyek is megmaradnak

– mondta.

Forrás: Kiss Annamarie

Kiderült, hogy a különböző szennyeződések talajvízbe kerülését megelőzendő, olajtartó puffereket építenek a vízelfolyókba. A kivitelező számára két hónapra van szükség a feladatok elvégzésére, de szabadtéri munka révén az időjárás befolyásolhatja ezt. Ígéretük szerint hétvégén, kora reggel és késő este nem zavarják majd a zajos folyamattal a tócóskertieket.

HaBe