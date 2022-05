A munka ünnepén ebben az esztendőben az édesanyákat is köszöntjük. Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának, az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A történelem során később is voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat is felköszöntötték.

Szabadnappal, süteménnyel

Az anyák vasárnapját (Mothering Sunday) a keresztények ünneplik az Egyesült Királyságban, Írországban és néhány más angol nyelvű országban, amit egyre inkább anyák napjának hívnak, bár ez a név az amerikai és kanadai világi ünnephez tartozik, amely meglehetősen különbözik az eredeti anyák vasárnapjától.

Az 1600-as évektől keresztény vallási ünnep a húsvéti időszakhoz kötődött, amelyet akkoriban a húsvétot követő negyedik vasárnapján tartottak. A családjuktól távol dolgozó szolgálók ilyenkor szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek, és a napot édesanyjukkal tölthessék. A látogatás előtt külön erre a napra ajándékként elkészítették az anyák süteményét a marcipánnal töltött Simnel-tortát vagy Simnel-kenyeret. A hagyománnyá vált süteményt együtt fogyasztották el a különböző helyekről egybegyűlt családtagok.

„Bence anyukája”

Édesanyját és anyósát is rendszerint felköszönti Papp-Kunkli Nóra megyei sajtószóvivő, de nemcsak anyák napján, hanem a saját és a férje születésnapján is. A Naplóval gyakran osztja meg a megyei katasztrófavédelem legfontosabb híreit, most azonban mint édesanyát kérdeztük meg a közelgő ünnepnappal kapcsolatban. Kiderült, hivatásához hasonlóan gyermekeit is lángoló szeretet övezi.

Fotó: Papp-Kunkli Nóra-archív

– Anyák napjának ünnepe azóta változott meg bennem, amióta én is édesanya vagyok. Gyerekként természetesen én is mondtam verset, rajzoltam, virágot adtam anyukámnak, nagymamáknak, de tizenkét éve már más töltete van az ünnepnek – emlékezett vissza. – Úgy tudom csak igazán érteni, milyen fontos feladat és mennyire fantasztikus is, hogy valaki anyának szólít. A kórházban hívtak először úgy, hogy „Bence anyukája” – idézte fel. Hozzáfűzte: nagyon furcsa volt számára, hogy nem Papp-Kunkli Nóraként ismerték, de azóta már természetessé vált, hogy ő Levi és Bence anyukája, akiknek időnként az iskolai étkezését le kell mondani, vagy időpontot kell kérnie a gyermekfogorvoshoz, esetleg megkérdezni, hogy nem hagyta-e edzésen a kabátját.

Nőnapon indult

Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából, és a legelső anyák napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV-gépgyár foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották. A gondolatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel, majd előkészítették az anyák napja országos bevezetését.

A szervezet lapjában így írtak a napról: „Felkérjük a mélyen tisztelt Tanárelnököket, hogy május első vasárnapján tartandó anyák napját, ezt a gyönyörű ünnepet, szeretettel alakítsák ki növendékeik lelkében, amelynek pedagógiai, jellemképző ereje messze túlhaladja egy-egy család körét és a nemzetnevelés erkölcsnemesítő munkájába kapcsolódik” – írja az ünnep történetéről a Wikipédia.

SzD