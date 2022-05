Hatodszorra indult a választásokon egyéni jelöltként, és ötödik alkalommal aratott győzelmet Tiba István, a Hajdú 6-os választókerület országgyűlési képviselője. A választókörzet 69 ezer 635 választásra jogosult polgára közül 45 ezer 369 adta le voksát, ebből 1262-en átjelentkezéssel és külképviseleten szavaztak. Az összesen 44 ezer 791 érvényes szavazatból 26 ezer 62-t Tiba István kapott, ezzel a Fidesz–KDNP jelöltje szerzett mandátumot.

Hogyan értékeli az idei választást?

Minden szempontból sikeres választás volt a mostani, úgy gondolom. Az eredmények megszületéséig feszült voltam, de ez teljesen természetes, hiszen nem tudhatjuk sosem előre, hogyan döntenek majd a polgárok. Reménykedtem és bíztam abban, hogy az az elmúlt négyéves munka, amit a körzetben végeztem az ott élőkkel közösen, az meggyőző lesz a választópolgárok számára. Kampányidőszakban azért temérdek valós és valótlan információ elhangzik, olyanok is, melyek ellen nehéz vagy éppen méltatlan védekezni. Számomra az elvégzett munka, az eredmények voltak a fontosak, ezért arra fektettem a hangsúlyt. Ugyanúgy végeztem a munkámat, ami, hozzáteszem, egyáltalán nem volt kényszer vagy megerőltető, és nagyon élveztem a kampány időszakát is. Most pedig, a választás után, már tulajdonképpen kampányként értelmezem az időt, és már most a 2026-ig kitűzött célok megvalósítására koncentrálok. Nagyon szeretek találkozni a körzetben élő emberekkel, ez fontos is számomra, ezért különféle rendezvényeken, legyen az hivatalos rendezvény, vagy legyen közösségi, kulturális esemény, igyekszem eleget tenni a meghívásoknak. Úgy vélem, hogy egy főzés, egy disznóvágás, egy szüreti fesztivál kötetlensége segít abban, hogy a térséget, a települést érintő ügyeket felfedje. Nagyon fontos, hogy a kampányban számíthattam a segítőimre, akik pontosan a kampánynak megfelelően tették a dolgukat addig, amíg én végeztem a körzetben a munkámat. Kevesebb választási gyűlést tartottam, mert nem hiszem, hogy ennyi idő és elvégzett munka után egy fórumon kellene meggyőznöm a választópolgárokat arról, hogy alkalmasabb vagyok a pozícióra az ellenfelemnél. Azt vallom, hogy a munkával, a tettekkel kell bizonyítani. Ha négy év ehhez számomra kevés lett volna, akkor egy fórum sem segített volna hozzá az újabb győzelemhez.

Szép eredménnyel zárt a Fidesz országosan, de a megyei képviselők is kiemelkedő eredményeket produkáltak. Számított ekkora támogatásra?

Az országos mindenképpen meglepő volt, nem mertem volna ekkora fölényre fogadni. A saját esetemben mindenképpen abban bíztam, hogy a négyéves munkámat értékelik a választók, és őszintén örömteli számomra, hogy most volt a legmagasabb szavazati arány, amit kaptam. Úgy gondoltam, hogy 25 ezer szavazattal meg lehet nyerni a körzetet még magas részvétel esetén is. Végül 26 ezer 61 szavazattal győztem, tehát nagy különbséggel, több mint 12 ezer szavazattal vertem meg a baloldali összefogás jelöltjét. Ez mindenképpen jó érzés volt, és leginkább azért, mert ez visszacsatolása, visszaigazolása annak, hogy ez az út a helyes minden szempontból. A választópolgárok értékelték a szolgálatomat, és azt is, amit a magyar kormány az érdekükben véghez vitt. Az teljesen természetes, hogy mindig vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy jobban tudják csinálni. Talán most egy picit könnyebb helyzetben voltak a választópolgárok, mert két, már korábban esélyt kapott oldalt kellett összehasonlítaniuk. A baloldali kormány egyszer már gyakorlatilag csődhelyzetbe vitte az országot, a Fidesz–KDNP kormányzása alatt pedig immáron 2010 óta – gazdasági válsággal, árvízzel, világjárvánnyal és háborúval sújtott időkben is – sikeres az ország. Mindez nem jelenti azt, hogy ne lenne nehéz a következő időszak, természetesen nehéz lesz, de meg fogjuk ezt is oldani.

Forrás: Czinege Melinda

Milyen hozzáállással néz elébe a következő négy esztendőnek?

Mindig tanul az ember, ezt nem lehet rutinból csinálni, mert ha úgy tenném, akkor megéreznék azok, akik a képviselőjüknek tartanak, és bizalommal fordulnak hozzám. Az élet is mindig hoz új dolgokat. Ezelőtt nyolc évvel vagy négy évvel nem tudtam volna még azt elképzelni, hogy ekkora jelentőségük van a közösségi oldalaknak, az online kapcsolattartásnak. Kaptunk egy olyan lehetőséget, ami – bármi történjen is a világban – az emberekkel való mindennapi kapcsolat tartását biztosítja. Érdekes azonban, hogy a személyes és az online találkozás nem váltja ki egymást. A digitális tér előnye tehát tanulság volt, amit beépítve a következő négy évben már természetesen fogok használni, és ha lesznek újabb előrelépések, akkor azokat is ugyanúgy. Sokat tanultam az elmúlt négy év alatt, de mondhatnám, hogy az elmúlt húsz év alatt, a közösség erejéből. Mint a jó bor, ugyanúgy érik az ember is. Higgadtabban, nyugodtabban, könnyebben kezelem a problémákat.

Miben látja a Fidesz sikerét?

A szavahihetőségben. Ha megnézzük az elmúlt évek választási ígéreteit, akkor mindenki azt láthatja, hogy amit ígértünk, azt mindig meg is tartottuk. Úgy gondolom, hogy azért az nagyon fontos minden gondolkodó ember számára, hogy olyan személyek határozzák meg a mindennapjait, akik kiszámíthatóságot biztosítanak, nem beszélnek felelőtlenül, de amit ígérnek, azt megtartják. A kampány időszakában folyamatosan azt hallgathattuk az ellenzék részéről, hogy a Fidesznek nincs választási programja, ez nonszensz egy olyan a helyzetben, amikor egy ország mindenfajta nehézség ellenére működik. A fejlődést független elemzők, európai cégek ismerik el, a gazdaságunk az Európai Unió legjobban teljesítői között van, a családtámogatásaink a legjelentősebbek, és még sorolhatnám azokat az eredményeket, amelyek megszülettek. Ilyen helyzetben egyetlen józan gondolkodású ember sem azt az ígéretet várja, hogy három év múlva mindenkinek kolbászból lesz a kerítése. Azt várják el, hogy az eddigi eredmények folytatódjanak, hogy a jóléti intézkedések, amelyek elsősorban a családot, a gyerekvállalást segítik, megmaradjanak. Amikor pedig adódik egy vis maior helyzet, vagy egy olyan borzasztó eset, mint a szomszédságunkban dúló háború, akkor az ne arra predesztinálja az ország vezetését, hogy elvon és felad mindent, hanem azt vizsgálja meg, hogyan lehet az új helyzethez alkalmazkodni. Biztos vagyok abban, ahogy eddig is megtalálta a miniszterelnök, illetve a kormány és a parlament többsége a megoldást a kihívásokra, ugyanúgy meg fogja erre is találni. Szerintem ez a kulcsa a Fidesz sikerének. Hozzáteszem, szó nincs arról, hogy mindenkivel egyet kívánok érteni, viszont abban hiszek, hogy a problémákat kultúr­ember módjára kell megvitatnunk. Az sem baj, ha nem tudjuk meggyőzni egymást, de fontosnak tartom, hogy beszéljünk egymással, hitelesek legyünk, és talán ez az, amit elértünk az elmúlt jó néhány évben.

Forrás: Czinege Melinda

Hogyan értékeli az ellenfele kiállását? A hatodik választáson indult; tartott attól, hogy ezúttal hátrányba kerül?

Úgy gondolom, hogy még soha nem volt ennyire gyenge ellenfelem. Véleményem szerint nem volt tisztában azzal, hogy egy választás miről szól, hogy most egy döntéssel másoknak az életét, a jövőjét írjuk át. A választásnak az is tétje volt, hogy belesodródunk-e a szomszédságunkban dúló háborúba, vagy sem. Az ellenfelem egyrészt folyamatosan valótlanságokat szajkózott a kampányban, olyanokat, amelyeken ha a kerületben élő választópolgárok elgondolkodnak, azt mondják, hogy ez az ember nem ezen a Földön él. Volt, hogy azt terjesztette rólam, hogy engem nem ismernek a választópolgárok, mert nem találkozom velük, holott mintegy 1600-1700 rendezvényen vettem részt az elmúlt négy évben. De ez csak egy a sok valótlan állítás közül, amivel az ellenfelem hiteltelenné vált a választók szemében. Másrészt nem szabad elfelejteni, hogy kis ország vagyunk, a választókerület is kicsi, mindössze tíz település alkotja. Az ellenfelem Balmazújváros jelenlegi polgármestere volt, a vezetője annak a városnak, amelyről ebben a megyében sajnos mindenki tudja, hogy hanyatlik. Amióta Hegedüs Péter a polgármester, azóta visszafelé fejlődik. Nem volt meglepő, hogy a választók elgondolkodtak azon, hogy ha valaki egy 17 ezres közösséget képtelen vezetni, akkor hogyan támogatná az egész kerületet. Hogyan vezetné az ügyeit azoknak a sikeres településeknek, amelyek jól éltek a lehetőségekkel? Felmerülhetett bennük az, hogyan tudna valaki, aki egy várost sem tud vezetni, az itt élő 70 ezernek segíteni.

Sokszor esett már szó arról, hogy az elmúlt időszakban milyen fejlesztések valósultak meg a választókörzetben. Milyen célok elérésére koncentrálnak most?

A célokat a legkisebb mértékben határozom meg én, mindig az önkormányzatok, a polgármesterek, a képviselő-testületek teszik. Nem véletlenül választották őket a településük vezetésére, ők tudják, legyen az akár a legkisebb vagy a legnagyobb, mire van szüksége.

Nekem mindig az a feladatom, hogy abban, amiket a polgármesterek, a képviselő-testületek eldöntenek, segítsek. Nyilván vannak olyan területek, amelyek meghaladják az önkormányzatoknak az anyagi lehetőségeit, ilyen például a hajdúkerületi székház rendbetétele Hajdúböszörményben. Egy ilyen helyzetben nekem kell megtalálni a finanszírozási lehetőséget, amivel megszüntethetünk ilyen méltatlan állapotokat.

Ugyanakkor példa lehet a hajdúnánási fürdő is, amelynek a fejlesztésére már kész tervek vannak, annál is inkább, mert a város szomszédságában épül meg a MotoGP-pálya. Vannak tehát olyan feladatok, amelyeket jobban kell menedzselnem, hiszen enélkül az adott város nehezebben vagy később érhetné el a vágyott sikert. Olyan esetek is vannak, amelyekben egy-egy város határozza meg az irányt, és nekem amellé kell odaállni. A következő időszaknak kiemelt feladata lesz az úthálózat felújítása, minden településünkön vannak olyan szakaszok, amelyek felújításra szorulnak. Ezeket szeretnénk minél nagyobb hatékonysággal és minél nagyobb számban megújítani. Nagy öröm, hogy már zajlik a Balmazújváros–Látókép közötti útszakasznak a felújítása, elkezdődik majd a Hajdúböszörmény–Hajdúhadház közötti útnak a korszerűsítése, nemsokára befejezik a tedeji út felújítását, de ugyanígy a Hajdúnánás–Kálmánháza vagy a Hajdúdorog–Kálmánháza útszakaszok munkálatait is. A Folyástól Polgárig terjedő, mintegy három kilométeres szakasszal pedig gyakorlatilag befejeződik egy csaknem kétmilliárd forintos útfelújítás a térségben. Az, hogy biztonságos, jó utakon járhassunk, alapvető követelmény ma már, főleg azért is, mert a kisebb településekről sok esetben ingázva járnak munkába a polgárok nap mint nap.

Mit gondol, mennyire lesz nehéz vagy éppen könnyű a választókerület számára az elkövetkezendő időszak?

Ha a forrás tekintetében nézzük, akkor könnyebb lehetne, hiszen az új uniós ciklusban most olyan forrás állna a rendelkezésére hazánknak, amilyen korábban sosem volt. Ugyanakkor látjuk, hogy az Európai Unió tűzzel-vassal próbálja megakadályozni mindezt. Elsősorban az LMBTQ-törvény elfogadásától kezdődően akadályozza, hogy a forrásokhoz Magyarország hozzájusson. Emellett hatást gyakorol hazánkra az orosz–ukrán háború, ami a világgazdaságra óriási fékezőerővel hathat. Úgy gondolom, hogy találunk olyan egyedi megoldásokat, amelyekkel csökkenthetjük majd a magyarokat, a hazai gazdaságot érintő nehézségeket. Úgy vélem tehát, hogy a következő időszakra nézve jó lehetőségeink adódnak, hisz a választókerületet két meghatározó fejlesztés – a MotoGP-pálya és a BMW beruházása – is érinti, ebből a településeink profitálhatnak. Ha nem kell szembenéznünk további extrém nehézségekkel, akkor biztos vagyok abban, hogy sikeres négy esztendő következik.

Mi az, ami most lendületet ad Önnek a munkavégzéshez?

Mindenképpen lendületet ad, hogy látom: jó néhány településünkön már a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) pályázatai, valamint a Magyar falu program pályázatai is eredményeket hoztak. Ez mindenképpen egyfajta visszaigazolás a választópolgároknak, hiszen láthatják, nem tört meg a lendületünk, a fejlesztések folytatódnak. Haladunk azon az úton, amit kitűztünk magunknak a képviselő-testületekkel, polgármesterekkel együtt, és valóban teszünk azért, hogy az ígéreteink tetteké váljanak. A továbbiakban is számíthatnak rám a választópolgárok, a munkámat szeretném ugyanúgy, vagy még jobban elvégezni. Ez nem könnyű feladat, és azt hiszem, csak úgy lehet csinálni, hogyha az ember szereti.

Bucsi Bernadett Ildikó