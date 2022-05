A közlekedési kultúra napja alkalmából indított ingyenes nosztalgiavillamost szerdán délután a Debreceni Közlekedési Vállalat. A Bengáli tujára bárki felszállhatott mindkét pálya megállóiban, és út közben nemcsak az időutazás varázsának adhatta át magát, hanem a rendezett belső környezet és az egymásra figyelés élményének is.

A nem kis feltűnést keltett járművet városszerte örömmel fogadták az éppen arra haladó emberek, akik közül sokan először nem is hitték, hogy ingyenesen utazhatnak a veterán kocsival. Ennek utasterében a nyitott ablakok keltette természetes légkondicionálásnak köszönhetően kifejezetten kellemes klíma szolgálta a látogatók komfortérzetét.

Forrás: Vass Attila

Gara Kálmán villamosvezető a Napló érdeklődésére elmondta: a jármű 1963-ban készült Budapesten, és az ottani leselejtezését követően került a cívisvárosba. Debrecenben az eredeti pályaszáma a 491 volt, s ezt a selejtezéseket követően 489-re módosították. A kocsi 1983 óta a hajdú-bihari megyeszékhelyen szolgál, s 2014-ig menetrend szerint közlekedett, azóta pedig nosztalgiajáratként alkalmazzák. Megtudtuk azt is, hogy jelenleg is jó műszaki állapotban van, s ennek az is oka, hogy éppen a leselejtezés évében (2014-ben) kapott főjavítást.

Gara Kálmán tapasztalatai szerint nagyon jó vezetni, hiszen ez egy kényelmes, intelligens villamos. Ezt még vezetni kell, az elektronika nem veszi át annyira a feladatokat a vezetőtől, mint a mai villamosokban.

VA