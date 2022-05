Az eseményen Barcsa Lajos alpolgármester elmondta, örül, hogy egy ilyen hely megnyitóján vehet rész. – Nem is gondolnák, mekkora kereslet van ilyen típusú fejlesztésekre Debrecenben. Hétről-hétre találkozom azokkal az igényekkel, amelyeket az ingatlanok irányába magyar, vagy akár külföldi befektetők megfogalmaznak. Tudjuk azt, hogy Debrecenben az elmúlt időszakban jelentős mértékben nőtt a munkahelyek száma. Megannyi külföldi cég van jelen, akiknek köszönhetően – amikor beindítják létesítményeiket – több tíz, több száz üzletember, felső vezető, és az ő családjaik is a városba érkeznek. Ők pedig igénylik az ilyen típusú lakhatásokat – emelte ki az alpolgármester hozzátéve, nagyszerű, hogy az önkormányzat mellett bizonyos magánfejlesztéseket is ilyen mértékű proaktivitás jellemez, és ennyire magas szintű beruházásokat valósítanak meg.

Mint az eseményen elhangzott, az előzetes foglalások alapján nagy százalékban már kihasználtak az apartmanok, függetlenül attól, hogy hivatalosan csak június 1-től nyílik meg a létesítmény. – Nagy méretű, magas színvonalú 2-3 szobás apartmanokat tartalmaz a hotel wellness-, és recepciós szolgáltatással – mondta Kelemen György ügyvezető. Kifejtette, az országban szinte egyedülállóan, beruházó cég és pénzügyi támogatás nélkül jött létre ez az ingatlanfejlesztés. – A 65 apartmanból jelenleg 50 apartman lesz bérlés alatt, és a bérleti díjak fizetésével térül meg a beruházás azoknak a magánszemélyeknek, akik ebben a programban részt vettek – erősítette meg. Mint mondta, úgy véli, mind a debreceni, mind a külföldi vendégek kedvelni fogják a létesítményt, amely többek között élménymedencével, és szaunával, valamint nagyon magas éttermi színvonallal is várja jövőbeli vendégeit.

PSZ