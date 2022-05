Az együttműködés részleteiről Filep Miklós intézményvezető beszélt. Elmondta, hogy a honvédség óriási átalakulásban van, ennek a társadalmiasítás is fontos eszköze. Emlékeztetett az új szakképzési törvényre, melynek értelmében a szakképző intézmények visszakapták a technikum elnevezést, ezzel a korábbi négyéves képzés ötévessé alakult át. Szerteágazó képzési rendszerükben földmérő technikai informatikusokat is képeznek, ezek a technikusok a magyar honvédségben munkaerőként is megjelenhetnek, de előtte a duális képzés részeként gyakorlóhelyeket is jelenthet a honvédség. Szintén munkaerőt jelenthetnek a mezőgazdasági gépésztechnikusok is, akik a honvédség bizonyos eszközállományát is tudják használni.

Szeretnénk, ha a tanulóink tisztában lennének azzal, hogy ha érettségit szereznek, a honvédség továbbtanulás szempontjából is várja őket. Ha mégsem ezt a pályát választanák, idővel tartalékos állományú katonákká válhatnak

– jegyezte meg. Hozzáfűzte, attól sem zárkózik el a Balásházy-iskola, hogy a honvédség tagjai idővel oktatóként is megjelenjenek az intézményben.

Forrás: Kiss Annamarie

– A fő cél, hogy minden évfolyamon jelen legyünk a középiskolások mindennapjaiban, legyen szó továbbtanulásról vagy elhelyezkedésről – fogalmazott Nagy Zoltán alezredes. Elmondta: a diákok ezzel a megállapodással a honvédelmi nevelés részeként tanulják meg, hogy a honvédségnél tovább lehet tanulni, munkába lehet állni vagy tartalékos katonaként hozzá lehet járulni a honvédelem ügyéhez. – Nem lehet elég korán kezdeni, ezért kollégáink az alapfokú és a középfokú intézményekben is jelen vannak – hangsúlyozta, majd emlékeztetett arra is, hogy a Debreceni Egyetemmel hosszú évek óta tart együttműködésük, így az egyetemisták mindennapjaiban jelen vannak, legyen szó kari napokról, rendezvényekről vagy állásbörzéről.

Több mint húsz éve működik, évente 1200-1400-an keresik fel toborzóirodánkat Debrecenben

– mutatott rá, majd hozzátette: Hajdú-Bihar megyében töretlen az érdeklődés a katonai szolgálat iránt.

SZD