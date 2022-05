A Hajdú-Bihar megyei 4. számú országgyűlési egyéni választókörzetben összesen hét képviselőjelölt indult az április 3-i választásokon. Ebben a kerületben a választásra jogosult 67 ezer 955 választópolgárból 42 ezer egy fő adta le szavazatát, 1401-en gyakorolták választójogukat átjelentkezéssel, illetve a külképviseleten. A 41 ezer 206 érvényes szavazatból összesen 25 ezer 407 (61,66 százalék) szavazattal Vitányi István (Fidesz–KDNP) szerzett mandátumot.

Sikerrel zárta a 2022-es választást. Hogyan értékeli az eredményeket?

Nagyon fontos felismerni, hogy amikor befejeződik a választás, akkor másnap már a kampány kezdődik el. Ez esetünkben így is történt. Nem az utolsó három-négy hónapban kerestük fel, fordítottunk figyelmet a választókra, hanem folyamatosan. Nyilvánvaló, hogy nem minden időszak az átadóünnepségek, rendezvények sorozatáról szól, de úgy gondolom, hogy a képviselőnek az a dolga, hogy a választópolgárok között legyen. Mostanra az elmúlt évtized munkája beérett, 2010 óta a Hajdú 4-es választókerület rengeteget fejlődött. Mindenki sokat dolgozott, a polgármesterek és a vállalkozók egyaránt partnerek voltak. A fejlesztési és a választási eredmények is egy nagy csapatmunkának az eredményei. Igazság szerint nyugodtan vágtunk bele a választásba, mert tudtuk, hogy elvégeztük a munkát. Azt viszont, hogy országos szinten ekkora a siker, engem is meglepett. Egyértelmű, hogy a rendszerváltás óta a választópolgárok hozzászoktak ahhoz, hogy nemcsak szavaznak, hanem választanak. Éppen ezért jelöltként ma már nem lehet felelőtlen kijelentésekkel a polgárok elé állni. A vidéki ember bölcs, és nem annak hitt, amit fentről szajkóztak, hanem annak, amit látott. Azokat az eredményeket értékelte, amiket valóban elértünk, továbbá döntöttek, hogy háború helyett a béke mellé állnak.

Mi nem zsákbamacskát árultunk, a fejlődés szemmel jól látható a térségben. Ezt a fejlődést ígérjük a jövőre nézve is, és a választók tudták, hogy a döntéstől a fiatalok, a családok, a nyugdíjasok, a vállalkozók jövője függ.

Úgy hiszem, hogy a legjobb kampány a személyes kapcsolat, a face to face beszélgetés. A választás után nagyon sok gratulációt kaptam, viszont gratuláció és gratuláció között is van különbség. Akad, aki hivatalból teszi, és akad olyan, aki szívből. Ebből az utóbbiból kell sok, és szerencsére van is belőle.

Országos statisztika alapján is előkelő helyen végzett, a 15. helyet tudhatja magáénak. Hogyan értékeli ezt az eredményt?

A győzelem számomra fontosabb, mint a helyezés. Örömteljes, hogy Hajdú-Bihar a szokásos módon jól teljesített, hiszen mind a hat megyei képviselőjelölt megtartotta a pozícióját. Ez annak is köszönhető többek között, hogy annak idején jó képviselőket választottak a polgárok. Másrészt valóban tapintható a fejlődés, ami, úgy gondolom, hogy az országos átlagot is meghaladja a térség városaiban és a falvaiban egyaránt. Debrecen kiemelkedően fejlődik, és húzza maga után az agglomerációt, sőt, már az azon túl levő területeket is. A munkánkat ismerték el a választópolgárok.

Mit gondol, az eredményes munka mellett mivel tudta meggyőzni a voksolókat?

Igazi szolgálatnak tekintem a képviselőséget, és tényleg bárki bármivel fordul hozzám, a jogszabályi kereteket nem áthágva, segítek neki úgy, ahogy tudok. A siker titka talán ebben van. Ha engem ismeretlen telefonszámról hívnak, felveszem, vagy ha épp nem tudom, akkor visszahívom. Élő kapcsolat van a választópolgárok és köztem. A fogadó­napomon túl is elérhető vagyok számukra. Fontosnak tartom a felvetéseiket, és úgy gondolom, sosem szabad elfelejteni, hogy ami apró problémának tűnhet, az valakinek igen lényeges. Ekképp kell kezelni a felkéréseket. Kora gyerekkorom óta az egyik legfontosabb helyre, a piacra járok, és ott valóban találkozom a hétköznapi problémákkal. Sose azt ígérem, hogy el tudom intézni az ügyeket, mert lehetnek rajtam kívül álló okok, de azt vállalom, amit ügyvédként is vállaltam, hogy gondosan ellátom azt, amit rám bíztak. Huszonnégy év alatt nagyon sok emberen segítettem, és még ma is kapok akár több évtizeddel ezelőtti esetekről visszajelzést, hálát. Azt is fontosnak tartom, hogy annak is segítek, akiről tudván tudom, nem mindenben ért egyet a nézeteimmel. A politika addig tart, amíg a választás, nem elfelejtendő, hogy mindenkit képviselek. A konszenzus teremtésére törekedtem mindig a választókörzeten belül.

A polgármesterekkel mára olyan csapatot alkotunk, hogy még a hetedik ciklus után sem érzem úgy, hogy abba kellene hagyni.

Milyennek látta a mostani kampányt, választást a korábbiakhoz képest?

Teljesen másnak; ma már tartani kell a tempót a digitális térben is. Emlékszem, hogy az első választások idején a plakáton kívül semmilyen más eszköz nem volt a kezünkben. Plakátot ragasztottunk éjjel-nappal, óvtuk és védtük azokat, őröket állítottunk melléjük. Amíg nem volt internet, addig a kampány is emberközelibb volt. Több volt a kocsmázás, néha meghajtották az embert, mert nem szimpatizáltak éppen azzal a párttal, amelyiknek a színeiben indult. Nosztalgia mindez ma már, amikor egy Enter gombot megnyomva több tízezreket érhetünk el. Ugyanígy a választás technikája is fejlődött, és bár az izgalom fennmaradt, a felmérések már előre sejtették a várható eredményeket.

Forrás: Czinege Melinda

Az eredményeket április 3-án este Berettyóújfaluban várta a választópolgárokkal közösen. Miért volt jelentős Önnek ez a helyszín?

Bár minden évben hívnak bennünket közös eredményváró rendezvényre, úgy vélem, hogy azokkal a szavazópolgárokkal kell együtt lenni ilyenkor, akik a sikeremet, a közös sikerünket megalapozták és véghez vitték. Nincsen ahhoz fogható érzés, mint azokkal közösen ünnepelni, akik a négyéves megfeszített munka után együtt fellélegezhetnek. Ez a közösség önfeledten, egymás nyakába borulva tud örülni az eredménynek, ezt nem lehet megélni máshol. Közös az izgalom, közös az öröm. Emellett észre kell venni, hogy sokaknak tényleg nagy dolog az, hogy a képviselőjével együtt ünnepelhet. Sok év után az ember beleszokik a szerepébe, teszi a dolgát, és talán észre sem veszi egy személyes találkozás, egy kézfogás jelentőségét. Éppen ezért is tartom fontosnak, hogy mindenki a sajátjai között zárjon egy ilyen terhelt időszakot.

Azt mondta, hogy a választást követően azonnal megkezdődik a munka. Milyen elképzelések megvalósítása most a cél elsősorban?

Úgy gondolom, hogy az alapokat leraktuk a választókörzetben ahhoz, hogy most már ne csak az alapvető, életminőséget erősítő fejlesztésekre koncentráljunk. Felújítjuk iskoláinkat, óvodáinkat, egészségügyi intézményeinket, polgármesteri hivatalainkat.

A következő időszak legnagyobb kihívása az útfejlesztés, továbbá elérni azt, hogy termelő beruházások telepedjenek a térségbe. Emellett ugyanakkor most már az életet könnyítő beruházásokra is koncentrálhatunk, egyebek mellett parkosításra, játszóterek felújítására, szórakozást, kikapcsolódást szolgáló fejlesztésekre.

A Magyar falu program a bihari térségnek, a választókörzetnek telitalálat, hiszen jogosult rá szinte valamennyi települése. Szerencsére a civil szervezetek is pályáznak ma már, ezek a kezdeményezések mindegyike a kikapcsolódást szolgálja majd. Most már nemcsak a működésre van pénz, hanem arra is, hogy élvezzük a fejlesztéseink eredményeit.

Milyen attitűddel áll a következő ciklus kihívásaihoz? Lesz, amin változtatni kíván?

A jól bevált módszereket nem kell változtatni, azt gondolom. Továbbra is ugyanúgy kell a polgárokkal a kapcsolatot tartani, ugyanúgy kell a sorsukat egyengetni, legyen az nyugdíjas, vállalkozó, gyermek, szülő vagy segítségre szoruló polgár. A választási eredmény visszajelezte azt, hogy jó irányba haladunk, hogy jól dolgozunk. Ezen pedig vétek lenne változtatni. A munkatársaink nagyon készségesek, fiatalokkal vagyok körülvéve. Én adom a tapasztalatot, ők a fiatalság lendületét. Többek között ez az ötvözet vezetett a sikerhez. Köszönöm a választópolgárok bizalmát, és minden támogatóm eddigi munkáját. Úgy gondolom, hogy bebizonyítottam már: nem visszaélek a bizalommal, hanem élek a lehetőséggel. Fontosnak tartom, hogy a tiszteletet a munkával érdemeljük ki. Mindenkitől azt kérem, hogy csak annyit tegyen, amennyit én, hiszen a személyes példamutatást tartom a legfontosabbnak. Mindenkitől annyi munkát várok el, mint amennyit én végzek.

A bihari térség infrastrukturális, gazdasági fejlődéséről az elmúlt időszakban sok szó esett, viszont a mezőgazdasági ágazat itteni helyzetéről kevesebb. Közös agrárpolitika révén óriási forrásokat jövendölnek a bihari térségnek; mit jelenthet ez a jövőben?

A gazdálkodók mostanra megtanultak pályázni, és a vidékfejlesztési hivatalok is ügyfélbaráttá váltak. Azt tudni kell, hogy a bihari térség nem a jó földjeiről híres. Míg Hajdúböszörmény környékén 40-45 aranykoronás földek vannak, addig itt átlagosan 18. Fokozatosan fejlődik a technika, az öntözéses földművelés, a precíziós géphasználat, ezek a berendezések a bihari farmokon, gazdaságokban is megjelentek.

Előnyük mellett hátrányuk is akad, hiszen részben a munkaerőigényt szűkítik. Mégis, ez a jövő útja, és versenyképesnek kell lennünk Európában.

Csodás eredményeket szült a Földtől az asztalig program a bihari térségben, hiszen ma már sok vállalkozás megtermeli magának helyben azokat az élelmiszereket, amelyeket felhasznál. A kereskedelmi utak rövidítésével nemcsak annak előnyét élvezi, hogy pontosan tudja, mit fogyaszt és mit kínál, hanem spórol is. Emellett a közmunka­program is óriási sikerrel fut, értékteremtő munkával minőségi terméket, élelmiszert kínál a piacoknak, vagy éppen a helyi konyháknak. Magyarország sosem az acél és a vas országa volt, hanem a mezőgazdaságé. Rájöttünk már erre egy jó néhány évtizede, éppen ezért most az uniós támogatás mellett kiemelt hazai forrásokkal is segítjük a mezőgazdaság stratégiai ágazatát. Úgy gondolom, hogy a magyar mezőgazdaság egyre versenyképesebb a világon.

Bucsi Bernadett Ildikó