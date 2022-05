Czeglédi Gyula polgármester vette sorra lapunk kérésére a legfontosabb projekteket. Tudatta, szépen halad Hajdúszoboszlón a komplex turisztikai fejlesztés, melynek keretében 2 milliárd forintból megújul a Mátyás király sétány és Szent István park egy része.

– A fedett kerékpártároló műszaki átadás-átvétele április 8-án megkezdődött, az eljárás lezárása május közepén várható, az árusítóegység műszaki átadás-átvétele is folyamatban van megkezdődött. Elkészült a Mátyás király sétányon az NA 300-as ivóvízvezeték kiépítése, így megkezdődhetett a burkolatok építése, körülbelül 60 százaléka már el is készült. A járdák is megépültek, az élménypontok kialakítása pedig folyamatban van – részletezte. A Szent István parkban a szökőkutak medencebetonozási munkálatai elkészültek, a vízgépészet föld és medencetér alatti kialakítása is megvan, a medenceburkolatok elkészítésének, valamint a szökőkutak körüli térburkolatok helyreállításának tervezett határideje legkésőbb június 15.

– A „Fibonacci”, azon belül a városkapu alapozása megtörtént, elkészült a „föld hangja” projektelem is, jelenleg területburkolatának építse van folyamatban – tudatta. A projekt keretében köztéri szobrokat is elhelyeznek, a szobrászokat már kiválasztották, a műveket szeptember 30-ig kell elkészíteni.

Épül már a bölcsőde is

A külterületi utak felújítása is jól halad, az önkormányzat csaknem 100 millió forintot nyert 12 útszakasz rekonstrukciójára. A szerződés szerinti befejezési határidő augusztus 10., a dűlőutak stabilitása a tervezett ütemezés szerint halad, az aszfaltos felújítással az Ádám dűlőn a vállalkozó hamarosan elkészül, a teljesítési határidőt jóval megelőzve. A polgármester elmondta, a Gyermeksziget Bölcsőde Aprócska Bölcsődei új tagintézményének létrehozása is jól áll, már a falazásnál tart a kivitelező, a mintegy 302 millió forintból épülő, 26 gyermek ellátását lehetővé tevő telephelynek december közepére kell elkészülnie.

Korábban elnyert TOP-os pályázat keretében 200 millió forintból a Nyugati sor, a Bárány utca és a Szík utca csapadékvíz-elvezetésének fejlesztését, valamint a Sósvíztározó kotrási munkálatainak megvalósítását tűzte ki célul az önkormányzat. A polgármester arról számolt be, hogy az engedélyes-kiviteli tervek elkészültek, a hatósági engedélyek már megérkeztek. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően várhatóan a kivitelezés júliusban indulhat, a projekt megvalósítási határideje 2023. március 30.

Készülnek a továbbiakra

A TOP Plusz első körében jól pályázott az önkormányzat, az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése megnevezésű felhívásra beadott pályázatuk pozitív elbírálást kapott, így 279 millió forintot kaptak a Manókert Óvoda és Bambínó Óvoda korszerűsítésére.

A TOP Pluszban már benyújtották, de még elbírálás alatt van a Szilfákalja és Bányász utca közötti park rekonstrukciója. 500 millió forintos tendert adtak be okosmegoldások és a Hóvirág utca infrastrukturális fejlesztésére. Az okosmegoldásokként kialakítanák a település térinformatikai rendszerét különböző modulok beépítésével, a fürdő környezetében okosparkolási lehetőségeket hoznának létre. Egy új városi applikációt is kifejlesztenének, valamint rendszámfelismerő kamerákat telepítenének a város több pontján.

Játszóházat építenének

A Gázláng Pálya zöld infrastrukturális fejlesztésére is csaknem 500 millió forint össz­költségű pályázatot adtak be, a hajdúszoboszlói Lurkó Óvoda korszerűsítésére pedig egy 300 millió forintosat. Még előkészítés előtt áll a Helyi és térségi turizmus fejlesztését szolgáló TOP Plusz-os pályázat, tervezetten 700 millió forintból építene az önkormányzat egy Gábor Áron utcai ingatlanra játszóházat. Belterületi utak fejlesztésére is írják a pályázatot, a Nyugati sor útburkolat-felújítását, a Szilfákalja 19–31., valamint 31–43. út és parkoló felújítását, és Kígyó utca útfelújítása, csapadékvíz-elvezetés, ivóvízvezeték rekonstrukcióját veszik ebbe a pályázatba.

KD