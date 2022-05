A kultúra és a gazdaság kéz a kézben járnak; amikor a gazdasági hálózat működik, azon a kultúra is utazik, és amikor kulturális vagy oktatási kapcsolatok épülnek, annak mindig vannak gazdasági vetületei is

– hangsúlyozta Puskás István alpolgármester. Felelevenítette a cívisváros Németalfölddel való több száz éves kapcsolatát néhány momentum erejéig, így azon vándordiákok hagyományát, mely a debreceni kultúrát, művelődést és tudományt az európai vérkeringésbe fűzte, s elért a Németalföldig is. Továbbá elmondta, a 18. századi holland flotta tengerészeit debreceni mesterek látták el agyagpipával. Napjainkban pedig a Debreceni Egyetemen működő Néderlandisztika Tanszék olyan csomópont, ahol gazdaság, kultúra és oktatás együttműködik. Az alpolgármester reményét fejezte ki, hogy a most átadott központ hasonló csomóponti szerepet tölt majd be. Szimbolikusnak nevezte a teret:

egy régi cívisházban, a debreceni identitás épített emlékében, ahol kortárs kultúra és diák színjátszás is működik; ebbe kapcsolódik be a külföldi kultúra most.

Siegfried Peinen belga nagykövet elárulta, először van Debrecenben, és emlékeztetett, Magyarország és Belgium diplomáciai kapcsolata idén százéves, kezdetben óvatosság jellemezte, majd egyre barátságosabbá vált. Mára a NATO- és EU-tagság révén is ezen kapcsolat még szorosabbá fűződött.

Koen Haverbeke, Flandria magyarországi képviselője elmondta, a flamand kormány 18 millió forinttal támogatta a központ létrejöttét, mert fontosnak tartja azt. A hazánkkal harminc éve meglévő kulturális együttműködési megállapodás keretében számos projekt valósult meg, továbbá fontos hozadéka, hogy társadalmi kérdéseket is meg tudunk vitatni egymással. Beszélt a még májusban sorra kerülő debreceni flamand kulturális fesztiválról, ahol kiállítások, zene és irodalmi programok is lesznek.