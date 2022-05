A debreceni állatkert is képviselteti magát a Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társaságának (MVÁÁT) éves konferenciáján, amelyet két év után ismét személyes részvétel mellett rendeznek meg május 13. és 15. között a Fővárosi Állat- és Növénykertben, számolt be az intézmény Facebook-oldalán. Az állatkert állatorvosa, dr. Bodó Zsuzsanna az eseményen tartott pénteki esetismertető előadásában Samu nevű, Debrecenben élő dél-amerikai tapír száji tályogjának sikeres kezelését mutatta be.