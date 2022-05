Hat szociális bérlakást újított fel, valamint további egy ingatlant alakított át közösségi térré Berettyóújfalu önkormányzata – tájékoztatott közleményében a helyhatóság. A fejlesztésre 120 millió forint uniós támogatást nyert korábban a város. A projekt célja volt a Völgyköz városrész 2. számú szegregátumában élők életminőségének javítása.

A beruházással a Csalogány utcán lévő 6 lakásos szociális bérlakásokat újították fel, növelve azok komfortfokozatát. Emellett a Nefelejcs utca 45. szám alatti ingatlant az önkormányzat megvásárolta, s ott irodahelyiségeket, közösségi teret és kertet alakított ki, továbbá játszóteret is telepítettek. Az irodahelyiség a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint egyéb települési és szociális ellátásokhoz kapcsolódó ügyfélfogadásra is alkalmas lesz. A lakók biztonságérzetének növelése és a bűnözés visszaszorítása érdekében a környéken térfigyelő kamerarendszert alakítottak ki. A bérlakások lakóiról a város képviselő-testülete dönt, a majdani bérlők június 1-től költözhetnek be.

HBN