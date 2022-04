Prof. dr. Bitskey István a hazai és a debreceni irodalomtörténet-írás kiemelkedő alakja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Fő kutatási területe a középkor, a reneszánsz, a barokk európai és magyar kultúrája. Több önálló kötetet publikált e tárgykörben. Ezek közül négy külföldön jelent meg, kettő német, egy olasz és egy szlovák nyelven. A korábbi Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalom Tanszékén oktatott. 1981-ben a tanszék vezetője lett, majd az irodalmi tanszékekből alakult Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet igazgatójává nevezték ki. Két perióduson keresztül látta el a Bölcsészettudományi Kar dékáni tisztségét. Az irodalomtörténeti tanulmányokat megjelentető Csokonai Universitas Könyvtár című könyvsorozat 50 kötetét szerkesztette, a Debreceni Szemle szerkesztőbizottságának egykori tagja. Az MTA Könyvtörténeti Munkabizottsága, valamint – 2008 és 2014 között – a Debreceni Akadémiai Bizottság elnöke volt. Munkásságát 1999-ben Apáczai Csere János-díjjal, 2007-ben Debrecen Város Csokonai-díjával, 2018-ban Széchenyi-díjjal ismerték el. Prof. Dr. Bitskey István | Forrás: Kiss Annamarie Prof. dr. Balla József egyetemi tanár, a hazai és a nemzetközi nefrológia – a vesebetegségekkel foglalkozó orvostudományi ág – meghatározó, kiemelkedő egyénisége. 1984-ben a Debreceni Orvostudományi Egyetemen kapott orvosi diplomát. Az egyetem elvégzése után az I. számú Belgyógyászati Klinikán állt munkába klinikai orvos munkakörben. 1989-től egyetemi tanársegéd, 1996-tól egyetemi adjunktus, 2000-től egyetemi docens, 2006 szeptemberétől mint egyetemi tanár vesz részt az általános belgyógyászati és nefrológiai betegellátásban, valamint az egyetem oktatási tevékenységében és tudományos életében. A Nephrologia Tanszéket 2003 óta vezeti, 2018-tól a Belgyógyászati Klinika igazgatója. Nemzetközi hírű kutatólaboratórium létrehozója és vezetője az ér- és vesebetegségek területén. Az orvostudomány kandidátusa, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Tudományos és oktató munkája elismeréseként 1998-ban Széchenyi Professzori Ösztöndíjat, 2004-ben Széchenyi István Ösztöndíjat kapott. 2000-ben az egyetem „A legjobb klinikai témájú tudományos közlemény” díjjal jutalmazta publikációját. 2004-ben a Magyar Tudományos Akadémia Akadémiai Díját, 2015-ben a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét vehette át. Prof. Dr. Balla József | Forrás: Kiss Annamarie Dr. Gyurosovics József rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, címzetes egyetemi docens 1960-ban született Baján. Kezdetben polgári foglalkozást választott. 1982-ben lett rendőr, miután elvégezte a BM Tartalékos Tisztképző Iskolát. 1989-ben a Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakán, majd 1999-ben a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán diplomázott. Nyomozó, 32 évesen pedig főnyomozó lett Baján. Három évvel később a Bajai Rendőrkapitányság vezetőjévé nevezték ki, majd a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság közbiztonsági igazgatója, s egyben a főkapitány helyettese lett. 2005 februárjától a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságot irányította, 2012. szeptember 1-jétől pedig a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjeként teljesít szolgálatot. 2013-ban a Magyar Érdemrend lovagkeresztje katonai tagozat, 2014-ben pedig Szent György Érdemjel kitüntetésben részesítették. Vezetői tevékenységének is köszönhető, hogy 2021-ben az ország legbiztonságosabb területe Hajdú-Bihar megye, illetve Debrecen lett. Sokoldalúságát és nyitottságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a nyomozói munkát népszerűsítő debreceni képzőművészeti projekteket, kiállításokat is támogatott. Dr. Gyurosovics József | Forrás: Kiss Annamarie Tamus István mintegy öt évtizede meghatározó, emblematikus alakja Debrecen képzőművészeti életének mint grafikusművész, rajz-vizuális kultúra és művészettörténet-tanár, valamint művészetszervező és vezető alkotó. 1980 és 2016 között főállású oktató volt a tanítóképzés területén, emellett a saját alapítású „Vasárnapi Rajziskola” keretei között végzi a tehetséggondozást és a képzőművészeti szakokra való felkészítést. 2000-ben hozta létre a Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületét Debrecenben. Számos művésztelep, többek közt a Hajdú-bihari Grafikai Művésztelep, a Balatonfüredi-paloznaki Nemzetközi Művésztelep, a tiszaderzsi Tisza-tó Művésztelep, az Abádszalók Művésztelep munkájában vett részt aktívan. A virágkarneváli eseményeknek virágkocsik tervezésével és kivitelezésével volt részese évtizedeken át. Kétszeres Debrecen Kultúrájáért díjas, Hajdú-Bihar Megyei Príma-díjas, Csokonai-díjas, Mednyánszky László-díjas. Megrögzött lokálpatriótaként mintegy 50 éve hűen szolgálja szülővárosa, Debrecen művészeti életét. Az utóbbi években Borbély Szilárd költő, író életművének képi feldolgozásával foglalkozik, ezzel is hozzájárulva a debreceni irodalmi hagyatékok vizuális népszerűsítéséhez. Tamus István | Forrás: Kiss Annamarie Szilágyi János 33 éve Debrecenben kezdte vállalkozását. Egy igazi lokálpatrióta, aki a mai napig városunkban vezeti cégét. Ügyvezetői teendői mellett 15 éve alapította meg a Debrecen Tigers Baseball & Softball Club-ot, melynek a mai napig önzetlen támogatója. A Határ úti ipari park területén a baseball-szabványoknak megfelelő pályát hozott létre, melyen országos szintű mérkőzéseket is bonyolítanak. Az egyesület jelenleg U12-es, U15-ös és NB1-es csapatokkal van jelen a magyar baseball-életben. Szilágyi János idővel a Magyar Országos Baseball & Softball Szövetség meghatározó alakjává vált, többek között a 2022-es U23-as és a felnőtt válogatott menedzseri posztját is elvállalta. Tevékenységét a sport szeretete mellett az a kihívás is hajtja, hogy Magyarországon, Debrecenben honosítsa meg ezt az USA-ban rendkívül népszerű sportot. Jelentős szerepe van abban is, hogy ebben az évben magánfinanszírozás jóvoltából a teljes magyar baseball-válogatott részt vehet egy 10 napos edzőtáborban az Egyesült Államokban, Kaliforniában. Szilágyi János | Forrás: Kiss Annamarie