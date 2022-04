19:15 – A megye közel kétharmada adta le a szavazatát fél hétig



Hajdú-Biharban 18 óra 30 percig 266 850-en adták le a szavazataikat, amely 63,76 százalékos részvételi arányt jelent, ez magasabb, mint négy évvel ezelőtt. Országosan eddig a választópolgárok 67,80 százaléka voksolt, amely 5 216 424 szavazót jelent.



Négy évvel ezelőtt országosan 68,13 százalék voksolt 18.30-ig.

19:10 - Nyolcvanhat külképviseleten befejeződött a szavazás



A Nemzeti Választási Iroda szerint 86 országban fejeződött be a voksolás, ezekben 15 548 választópolgár regisztrált a szavazásra. Az országgyűlési képviselők választásán 8303 választópolgár adta le a szavazatát (53,4 százalék), a népszavazáson pedig 8196-an szavaztak (52,7 százalék) ezeken a külképviseleteken.

19:09 - Megyénkben az egyik legalacsonyabb a részvételi arány

A megyék többségéhez képest alacsonyabb a voksolási hajlandóság Hajdú-Biharban a 17 óráig beérkezett részvételi adatok szerint.

A rangsort 67.09 százalékkal Vas vezeti, ezután jön Budapest 66.82-vel, majd Győr-Moson-Sopron 66,08-cal.

Hajdú-Biharban 17 óráig a szavazásra jogosultak 59.07 százaléka járult az urnákhoz. Ennél alacsonyabb mutatója mindössze két megyének, Borsod-Abaúj-Zemplénnek (58,29 százalék) és Szabolcs-Szatmár-Beregnek (57,51 százalék) van.

19:03 - Hivatalosan befejeződött a szavazás

Vasárnap este 7 órakor hivatalosan befejeződött a szavazás az ország 3154 településén és a 23 budapesti kerületben kialakított 10 243 szavazókörben az országgyűlési választáson és a népszavazáson. Azok a szavazni akarók, akik már a sorban állnak, még leadhatják a voksukat.

A szavazókörök bezárása után a szavazatszámláló bizottságok hozzákezdhetnek a voksok szétválogatásához és összeszámlálásához.

A szavazatszámláló bizottságok először leragasztják az urnák nyílását, majd több adminisztratív feladatot is el kell végezniük, mielőtt az urnákat felbonthatnák: összecsomagolják az elrontott és fel nem használt szavazólapokat, és jegyzőkönyvben rögzítik a szavazáson megjelentek számát.

Csak ezek után bonthatják fel az urnákat, de addig nem kezdik el a szavazókörökből érkező eredményadatok közlését, amíg valamennyi szavazókör be nem zár, az utolsó választópolgár is le nem adta a voksát.

19:00 - Nem vizsgálhatja a szeméttelepen talált levélszavazatok ügyét a Nemzeti Választási Bizottság (NVB)

Az NVB 9:4 arányban elutasította Hadházy Ákosnak a levélszavazatok ügyében tett kifogását. Határozatában a testület arra hivatkozott, hogy a választási eljárási törvény Magyarország területére terjed ki, így az NVB hatáskör hiányában nem vizsgálhatja ismeretlenek Románia területén kifejtett tevékenységét. Az eset nyilvánosságra kerülése után az NVI feljelentést tett az ügyben.

Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke az NVB ülésén egy jogorvoslat elbírálása során elmondta: eddig az NVI-hez 225 ezer levélszavazat érkezett vissza, az ellenőrzés során 43 olyan borítékot találtak, amelynél a válaszborítékot a Magyar Posta biztonsági okokból, a saját szabályzatának megfelelően átlátszó borítékba csomagolta át. Hozzátette: a posta átcsomagolásait egyelőre nem bontották fel. Megvárják az összes levélszavazat beérkezését, és az összes ilyen átcsomagolt válaszborítékot külön gyűjtik és a jelölőszervezetek delegáltjaival együtt vizsgálják meg és döntik el, a sérülés mértéke hogyan befolyásolja a válaszboríték érvényességét.

18:49 - Kártik Zsombor első országgyűlési választása



Az Mezei-Vill FC fiatal futsalosa első országgyűlési választásán vett részt vasárnap délután. A berettyóújfalui sportoló fontosnak tartotta élni azzal a jogával, hogy szavazzon Magyarország jövőjéről. – A választás egy demokratikus rendszernek az alapköve, ezért számomra egyértelmű volt, hogy részt veszek rajta. Ez egy olyan lehetőség, ami annak idején – ilyen formában – sokáig nem adatott meg a magyar embereknek, ezért is éreztem kötelességemnek, hogy leadjam a voksomat – mondta el a Hajdú-bihari Naplónak.

Forrás: Kártik Zsombor-archív

17:56 - Megyénkben a választók csaknem 60 százaléka töltötte ki a gyermekvédelmi népszavazást

A gyermekvédelmi népszavazáson vasárnap 17 óráig országosan a szavazásra jogosultak 62,23 százaléka (4 787 527 szavazó) adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. Hajdú-Bihar megyében 58,59 százalék adott választ a kérdésekre, amely számokban kifejezve 245 179 szavazót jelent.

17:42 – Közel negyedmillióan szavaztak eddig Hajdú-Biharban

Megyénkben 17 óráig 247 220-an adták le a szavazataikat, amely 59,07 százalékos részvételi arányt jelent. Országosan eddig a választópolgárok 62,92 százaléka voksolt, amely 4 840 928 szavazót jelent.

Négy évvel ezelőtt országosan 63,21 százalék voksolt 17 óráig.

17:22 - Bodó Sándor családi körben érkezett szavazni

A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár feleségével és két gyermekével Sárrétudvariban adták le szavazataikat.

Fotó: Lévai Péter-archív

16:47 - Újra kellett éleszteni egy szavazót Nagykanizsán



A szavazóhelyiségben egy idős férfi választópolgár, aki a szavazólapját még nem vette át, sorban állás közben rosszul lett és összeesett - írja a Zaol.hu a valasztas.hu információ nyomán. A sorban várakozó orvos végzettségű választópolgár kezdte meg segítséggel az újraélesztést.





A bizottság egy tagja értesítette a szomszédos épületben lévő Katasztrófavédelmi Kirendeltséget. A választópolgár rokona hívta a mentőszolgálatot. A Katasztrófavédelem munkatársai átvették az újraélesztést a mentők megérkezéséig. 10.50 perctől 11.45 percig a szavazást felfüggesztették. A Katasztrófavédelem kiérkezésétől a mentők intézkedésének végéig a bizottság a szavazóhelyiségben volt. A választópolgárok a szavazóhelyiség előtt tartózkodtak. Mivel az urnák és a szavazással kapcsolatos minden irat a teljes intézkedés alatt a szavazatszámláló bizottság látókörében volt, azokat zárolni nem kellett, a voksolás 11.45-től folytatódott.

16:44 - Gyermekvédelmi népszavazás: Hosszúpályiban és Tépén sem mentek el a lehetőség mellett

Az általunk megkérdezettek többsége szerint fontos, hogy az emberek ezekben a kérdésekben is adják le a válaszaikat gyermekeik, unokáik jövője érdekében. Részleteket ebben a cikkben olvashat.

15:50 – Több mint kétszázezren szavaztak eddig Hajdú-Biharban

Hajdú-Biharban 15 óráig 207 568-an adták le a szavazataikat, amely 49,60 százalékos részvételi arányt jelent. Országosan eddig a választópolgárok 52,75 százaléka voksolt, amely 4 058 746 főt jelent.



Négy évvel ezelőtt 53,64 százalék voksolt 15 óráig.

15.37 – Kora délután egymás kezébe adták a kilincset a választópolgárok Derecskén

A helyi művelődési házban még ebédidőben is sorban álltak a szavazók, Hosszúpályiban nyugdíjasok, családosok és fiatalok egyaránt szavaztak, Berettyóújfaluban inkább az idősebb korosztály képviseltette magát.

Részletek itt.

15:30 - Voksolni érkezők a Debreceni Közép Utcai Óvodánál

Forrás: Czinege Melinda

15:21 - Leadta a szavazatát Halász János, a Nemzetbiztonsági Bizottság alelnöke és a Fidesz-frakció szóvivője, frakcióvezető-helyettese

Forrás: Czinege Melinda

15:18 - Generációk szavaztak Földesen

A százéves Kóti Sándorné is leadta szavazatát a településen. A szavazóhelyiségbe egy órával a déli harangszó előtt Vilma lányával érkezett, aki segített neki a voksolásban. További részletek ebben a cikkben.

15:08 - Megélénkült a szavazókedv Hajdúszoboszlón

Rendbontás nélkül, fegyelmezetten zajlik a szavazás az 5. sz. oevk-ba tartozó Hajdúszoboszlón. A húsz szavazókör rendben, időben kinyitott. A városban járva-kelve az a tapasztalat, hogy a legkülönbözőbb korosztályok egyaránt felkeresik a szavazóhelyiségeket.

További részletekért kattintson ide.

14:43 - Meg kell semmisíteni a választók adatairól szóló pártnyilvántartásokat, nem kérdezhetnek a szavazólapokról a bizottsági tagok



Legkésőbb vasárnap 16 óráig meg kell semmisíteniük az országgyűlési választáson induló pártoknak és jelölteknek a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok (választási irodától kapott) adatait. A népszavazási eljárásban a kezdeményező kormány, valamint az Országgyűlésben frakcióval jelentkező pártok igényelhették az adatokat.



Nem kérdezhetnek



A szavazatszámláló bizottságoknak a névjegyzék aláíratását és a szavazólapok kiadását mindkét választástípusban semlegesen kell megtenniük - közölte a Nemzeti Választási Iroda vasárnap.



Több szavazókörben is előfordult ugyanis, hogy a szavazatszámláló bizottságok megkérdezték a választópolgárt, mindkét választás - az országgyűlési és a népszavazási - szavazólapját fel kívánják-e venni.



Az NVI felhívta a jegyzők figyelmét: a szavazatszámláló bizottságoknak kérés nélkül kell biztosítaniuk a választópolgároknak, hogy mindkét választástípus névjegyzéki rovatát aláírhassák.

Mindezekről bővebben itt olvashat.

14:41 - A négy számban világcsúcsot tartó debreceni uszonyosúszó, Senánszky Petra is voksolt

Forrás: Czinege Melinda

A világklasszis debreceni uszonyosúszó és úszó már nagy erőkkel készül az április 20-án rajtoló debreceni úszó országos bajnokságra, illetve a nyári világjátékokra. Azonban szakított időt arra, hogy a Magyarország jövője szempontjából rendkívül fontos kérdésben állást foglaljon. – Úgy gondolom, hogy állampolgári kötelezettségünk eljönni szavazni, és egyben lehetőség is, hogy döntsünk saját sorsunkról. Ilyenkor van arra módunk, hogy határozzunk arról, mi történjen hazánkban, hiszen itt élünk – hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy ezzel saját magát és a környezetét is megtiszteli az ember. A világklasszis sportoló elárulta – aki ezzel együtt mind a három alkalommal részt vett a szavazáson, amikor már kora engedte, – hogy a szüleitől is mindig azt látta, hogy részt vettek a választáson. – Engem erre tanítottak, hogy érdemes eljönni és véleményt nyilvánítani. Én is ezt szeretném majd továbbadni, mert ha itt tervezzük a jövőnket, akkor fontos, hogy merre haladunk tovább – osztotta meg gondolatait.

14:37 - Sokan keresték fel már délelőtt is a szavazóköröket

Balmazújvárosban, a Kossuth téri 5. számú szavazókörnél már reggel 6 órakor többen várakoztak arra, hogy leadják szavazataikat az országgyűlési választáson és a gyermekvédelmi kérdésekben kiírt népszavazáson. Hajdúnánáson már havazás fogadta a választópolgárokat. A megkérdezettek többsége elmondta, fontos mérföldköve az ország életének a mai nap, így a zord időjárási körülmények a biztos szavazókat nem fogják távol tartani. További részleteket itt olvashat.

14:31 - Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (OSCE) munkatársai is felügyelik a szavazást

Forrás: Molnár Péter

Mintegy kilencszáz külföldi megfigyelőt vettek nyilvántartásba országszerte a vasárnapi országgyűlési választásra és a vele egy napon rendezett népszavazásra – derül ki a Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett listából. Több európai szervezet, illetve nagykövetségek munkatársai is regisztráltak erre a feladatra.



A Hajdú-Bihar megyei 1. számú választókerületének a 193. számú szavazókörzetében – a Lycium Hotelben – délelőtt és délután is voltak nemzetközi megfigyelők. Előzetesen nem lehetett tudni, hogy melyikben tűnnek majd fel, de esetleges érkezésükre lehetett számítani, hiszen ezt előre jelezték is. A 193. körzet elnöke, Kiss Ákos a Naplónak elmondta, hogy jelenlétük nem változtatott a voksolás megszokott menetén. – Alaposan szemügyre vettek mindent, leellenőrizték a mobilurnákat, illetve azt, hogy minden úgy van-e a szavazóhelyiségben, ahogy annak lennie kell. Ha valami nem volt teljesen egyértelmű számukra, akkor arra rákérdeztek. Mivel rendben zajlik nálunk minden, ezért csak szépen csendben figyeltek. Nagyjából 15-20 percet töltöttek nálunk, megnézték, hogyan zajlik a személyazonosítás, a szavazólapok átadása és a borítékok urnába helyezése – osztotta meg tapasztalatait a Naplóval.

14:14 – Bernáth Csaba számára fontos Debrecen jövője

A Loki hétszeres bajnok és hatszoros kupagyőztes, egykori legendás futballistája is leadta voksát a vasárnapi országgyűlési választáson. Szerinte nemcsak állampolgári jog, hanem kötelesség állást foglalni a Magyarország életét befolyásoló kérdésekben. – Nagyon fontos szavazni, hiszen a saját jövőnkről döntünk, ezért remélem, hogy minél többen elmennek. Emellett számomra központi kérdés Debrecennek és környékének fejlődése, ami jelenleg példaértékű az országban. Bízom benne, hogy ez az előrehaladás töretlen marad ezután is, úgy éreztem, hogy el kell jönnöm, és egy szavazattal hozzájárulni ehhez – mondta el Hajdú-bihari Naplónak.

Forrás: Molnár Péter

13:50 – Papp László választásra biztatja az embereket

Debrecen polgármestere is leadta a voksát, később pedig kameránk elé is állt. Úgy véli, minden magyar állampolgárnak kötelessége, hogy éljen a választás lehetőségével.

Forrás: Czinege Melinda

13:42 – Több mint százötvenezren voksoltak eddig Hajdú-Biharban

Hajdú-Biharban 13 óráig 158 429-en adták le a szavazataikat, amely 37,86 százalékos részvételi arányt jelent. Országosan eddig a választópolgárok 40,01 százaléka voksolt, amely 3 078 029 szavazót jelent.

Négy évvel ezelőtt 43,32 százalék voksolt 13 óráig.

13:19 – Novák Katalin is leadta szavazatát



Novák Katalin megválasztott köztársasági elnök is leadta szavazatát az először szavazó fiával, Veres Ádámmal, a Farkasréti Általános Iskolában kialakított szavazókörben.

13:11 – Negyed órán belül ki kell érnie a rendőrnek a szavazóhelyiséghez



A rendőrkapitányságok vezetői gondoskodnak arról, hogy az illetékességi területükön működő szavazatszámláló bizottsági elnökök megkapják a tájékoztatást arról, hogy a rendőröket hogyan lehet gyorsan igénybe venni. A közterületi szolgálatot úgy kell megszervezni, hogy a szavazóhelyiséget érintő segítségkérés esetén az első rendőr 15 percen belül megérkezzen.

13:05 – Csökmőn szavaztak eddig a legkevesebben

A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján a településen 11 óráig mindössze 38-an szavaztak. A megyéből érkező adatokat ebben a cikkben foglaltuk össze.

12:48 – A megkérdezett zenészek úgy vélik, mindenkinek kötelessége, hogy szavazzon

Koroknai Árpád debreceni zenész a Napló érdeklődésére elmondta, aki valamennyire is a saját kezében akarja tartani a sorsát, az letette a voksát valamelyik párt mellett.

Koroknai Árpád a kisfiával és Dánielfy Gergő

Forrás: Molnár Péter, Dánielfy Gergő-archív

– Emlékszem arra az időre, amikor ez a lehetőség nem adatott meg, a múlt rendszerben nem adtak rá alkalmat, hogy saját magunk döntsünk – hangsúlyozta. Kiemelte, talán egyetlen egyszer nem volt szavazni életében, az is azért, mert nem tudta megoldani egyéb elfoglaltság miatt.

Dánielfy Gergő úgy fogalmazott, ne legyen olyan opció, hogy nem érdekel az országunk sorsa.

A zenészek teljes nyilatkozata itt olvasható.

12:44 – Kósa Lajos országgyűlési képviselő is leadta a voksát

Forrás: Molnár Péter

11:51 – Több mint százezren már voksoltak

Hajdú-Biharban délelőtt 11 óráig 104 389-en adták le a szavazataikat, amely 24,94 százalékos részvételi arányt jelent. Országosan eddig a választópolgárok 25,77 százaléka voksolt, amely 1 982 937 szavazót jelent.

Négy évvel ezelőtt 29,93 százalék voksolt 11 óráig.

11:46 – A gyermekek nevelése a szülők feladata

– Nagy jelentőségűek az országgyűlési választások, hiszen ezeken dől el, hogy milyen irányba menjen tovább az ország, de számomra most a gyermekvédelmi népszavazás a legfontosabb – szögezte le a Hajdú-bihari Naplónak Kovács Roland, a SpeedWolf Debrecen salakmotorosa, mielőtt leadta volna szavazatát Hosszúpályiban.

Forrás: Tóth Imre

– Abszolút ellenzem és felháborít az Európai Unió azon törekvése, hogy akár már kiskoruktól befolyásolják a gyermekeket. Van egy három éves kisfiam, és nem szeretném, hogy szinte az utcáról bemenve valaki megmondja neki, hogy mi legyen, megpróbálva őt a nemi identitásával kapcsolatban befolyásolni. A gyerekek nevelése a szülők feladata, ez mindig is így volt – hangsúlyozta a motoros.

11:46 – Meghibásodott bélyegző miatt állt a szavazás Konyáron

10:35 perckor a bélyegző meghibásodása miatt a szavazatszámláló bizottság felfüggesztette a szavazást 10:58 percig Konyáron - számolt be róla a valasztas.hu. A hiba elhárítását követően a szavazás folytatódott.

11:38 – A demokrácia ünnepe a választás, és fontosak a munkahelyek is – vélik debreceni szavazók

A megkérdezettek szerint lényeges, hogy legyenek fejlesztések Debrecenben és az országban. A teljes riportunkat IDE KATTINTVA olvashatják.

11:29 – Nyíradonyban, a Temesvári úti 5. szavazókörben adta le szavazatait felesége társaságában Tasó László országgyűlési képviselő-jelölt

Tasó László és a felesége is szavaztak

Forrás: Kiss Annamarie

11:15 - Pajna Zoltán és Rácz Róbert is leadták a voksukat

A megyei közgyűlés elnöke és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja leadta szavazatát.

Forrás: Czinege Melinda

Forrás: Czinege Melinda

11:15 - Szijjártó Péter: válasszuk a békét, válasszuk a biztonságot

Bővebben itt olvashat arról, mit mondott a külgazdasági és külügyminiszter, miután leadta szavazatát.

10:53 - Szántai László, az Egységben Magyarországért összefogás jelöltje is leadta voksát Berettyóújfaluban

Forrás: Szántai Zsombor-archív

10:48 - Több mint 231 ezren először élhetnek választójogukkal



Több mint 231 ezer választó élhet első alkalommal a választójogával vasárnap az országgyűlési választáson és a vele egy napon rendezett népszavazáson.

Az első választók nemzeti színű kitűzőt vehetnek át a szavazatszámláló bizottságoktól. A kerek, ezüstös színű szegéllyel ellátott kitűzőn a "Szavaztam!" felirat szerepel. A kitűző valamivel nagyobb, mint egy 50 forintos érme.

10:45 - Nádudvaron is szavaznak a polgárok

A hajdú-bihari településen hét hivatalos helyen adhatják le voksukat az országgyűlési választás és népszavazás okán az arra jogosultak.

10:39 - Pósán László is szavazott

Az országgyűlési képviselő családja körében adta le a szavazatát.

Forrás: Molnár Péter

10:23 - Egy szavazat is sokat számít

Mondta ezt ifj. Birta Sándor, akinek életében most először szavazhatott. A fiú édesapjával ment el voksolni. Kollégánk a belvárosban, a Csapókertben és a Tócóskertben készített riportot, amelyet IDE KATTINTVA érhet el.

10:20 - Vitányi István országgyűlési képviselő leadta a szavazatát



A FIDESZ-KDNP országgyűlési képviselő-jelöltje délelőtt 10 óra után szavazott a berettyóújfalui 12-es számú szavazókörben. A politikus később szintén arra kérte a polgárokat, hogy menjenek el szavazni.

Forrás: Tóth Imre

9:51 - Továbbra is az országos átlag felett

Hajdú-Biharban reggel kilenc óráig 44386-an adták le a szavazataikat, amely 10,61 százalékos részvételi arányt jelent, amely továbbra is magasabb az országos átlagnál. Országosan eddig a választópolgárok 10,31 százaléka voksolt, amely 793 219 szavazót jelent.

Négy évvel ezelőtt 13,17 százalék voksolt 9 óráig.

9:47 - Sokan mennek szavazni a Dobozi-lakótelepen is

Délelőtti ottjártunkkor több sorban várakoztak a szavazópolgárok. Körülbelül 10 perces várakozási időről számoltak be, ám fennakadás nélkül haladhattak a szavazó fülkékig és -urnákig

9:38 - Salamon Gergely, az Egységben Magyarországért hatpárti összefogás országgyűlési képviselő-jelöltje is leadta szavazatait délelőtt, a téglási 1. szavazókörben

Forrás: Kiss Annamarie

8:56 - Orbán Viktor már szavazott



Orbán Viktor miniszterelnök feleségével, Lévai Anikóval együtt szavazott a budapesti 18. választókerület 53. szavazókörében, a Zugligeti úti iskolában.

A háború és a béke a választás tétje - mondta Orbán Viktor miniszterelnök újságíróknak vasárnap reggel, miután leadta szavazatát Budapest XII. kerületében, a Zugligeti Általános Iskolában.

Hogy még mit mondott a miniszterelnök, arról bővebben ITT olvashat!

Forrás: Csudai Sándor/Origo



8:48 - Mónus József, világrekorder íjász is leadta szavazatait a hajdúnánási 2. szavazókörben

Nem sokkal ezután egy rövid videóban buzdította szavazásra a még otthon lévőket. Hogy mit mondott még, arról bővebben IDE KATTINTVA olvashat.

8:35 - Püspökladányban, az 1-es számú szavazókörben adta le szavazatát Kiss László, az Egységben Magyarországért hatpárti összefogás országgyűlési képviselőjelöltje

Forrás: Tóth Imre





8:45 - Jegyzőkönyvet kell vezetni a rendkívüli eseményekről

A rendkívüli eseményeket közzé kell tenni a Nemzeti Választási Iroda honlapján is. A szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében hozott intézkedése mindenkire kötelező.

A szavazatszámláló bizottságnak meg kell akadályoznia, hogy a szavazóhelyiségben tartózkodók közül bárki befolyásolni próbálja a többi választópolgárt. Kényszert azonban a testület tagjai rendfenntartási célból sem alkalmazhatnak, ha azonban bűncselekmény elkövetése közben tetten érnek valakit, akkor a rendőrség megérkezéséig az illető feltartóztatása érdekében arányos kényszer alkalmazható.

A szavazás napján a szavazókörben rendkívüli eseménynek kell tekinteni minden olyan történést, amely veszélyezteti a választás szabadságát vagy titkosságát, illetve a választás lebonyolítását. Ilyen lehet például, ha rosszullét miatt mentőt kell hívni egy választópolgárhoz, esetleg a bizottság valamelyik tagjához, haláleset történik a szavazóhelyiségben, bombariadó van, tűz üt ki vagy áramszünet következik be a szavazóhelyiségben.

Rendkívüli eseménynek számít az is, ha bántalmazzák a szavazatszámláló bizottság valamely tagját, választópolgárok összeverekednek a szavazóhelyiségben, kábítószer hatása alatt álló vagy ittas ember akadályozza a választópolgárokat a szavazásban, esetleg rendbontók megrongálják a szavazóhelyiség bútorzatát, felborítják a szavazófülkét.

A rendkívüli eseményeket súlyuk szerint két csoportba lehet sorolni. Az egyik körbe azok tartoznak, amelyek a szavazatszámláló bizottság elnökének döntése alapján gyorsan megszüntethetők, elháríthatók, így a szavazás folytatását nem veszélyeztetik.

Vannak azonban olyan rendkívüli, elháríthatatlan események, amelyek miatt a szavazás lehetetlenné válik. Ilyenek például, ha a szavazatszámláló bizottság szavazóhelyiségben jelen lévő tagjainak száma három alá csökken, ha haláleset történik, vagy ha bombariadó van.

Ilyen esetekben a szavazást fel kell függeszteni, az urnákat és az iratokat zárolni kell, és a felfüggesztésről a helyi választási iroda vezetőjét tájékoztatni kell. Bombariadó esetén ki is kell üríteni a szavazóhelyiséget és értesíteni kell a rendőrséget.

8:29 - Több mint nyolcezren már szavaztak a megyében

A valasztas.hu oldalon már megjelentek az első részvételi adatok, amelyből kiderül, hogy országosan eddig a választók 1,82 százaléka járult már az urnák elé. Hajdú-Biharban az országos átlagnál magasabb a részvételi arány, eddig ugyanis a választók 1,95 százaléka adta le a voksát. Ez összesen 8171 főt jelent.

8:21 - Nem engedik szavazni azt a választót, aki nem írja alá a névjegyzéket

Ha valaki nem tudja igazolni a személyazonosságát, a lakcímét vagy a személyi azonosítóját, és emiatt felveszik a visszautasítottak jegyzékére, de később visszatér és magával hozza az érvényes igazolványát, akkor természetesen szavazhat.

Vissza kell utasítani azt is, aki nem szerepel a névjegyzékben, esetleg már szavazott (azaz már szerepel az aláírása a névjegyzéken).

A választó a névjegyzéken aláírásával igazolja, hogy átvette a szavazólapot, de külön kell aláírnia a népszavazás és az országgyűlési választás szavazólapjának átvételét. Dönthet úgy, hogy valamelyik szavazólapot - akár az országgyűlési választásét, akár a népszavazásét - nem veszi át, ekkor csak a megfelelő rovatban írja alá a névjegyzéket. Ha csak egyik helyen írja alá a névjegyzéket, és később visszatér szavazni, a másik rovat aláírását követően megkapja a másik szavazólapot is.

Ha a választópolgár kifogásolja, hogy alá kell írnia a névjegyzéket, akkor a szavazatszámláló bizottság elnöke felvilágosítja: az aláírás célja a szavazólapok átvételének elismerése. Ha a választó megtagadja a névjegyzék aláírását, akkor vissza kell őt utasítani, és fel kell vezetni a visszautasítottak jegyzékébe.

8:17 - Téli időben kezdődött a választás

Április harmadikán először az időjárás választott, mégpedig a telet, de aztán a szavazókörök nyitásával a választópolgárok is „szállingózni” kezdtek.

Forrás: MW-archív

8:05 - Mándi László, az ellenzék közös debreceni országgyűlési képviselőjelölt-jelöltje is leadta a szavazatát

Forrás: Molnár Péter

8:02 - Tiba István, a FIDESZ-KDNP országgyűlési képviselő-jelöltje is leadta szavazatát a balmazújvárosi 1. szavazókörben

A politikus ezután a helyi pártszékház udvarán rövid videós bejelentkezésében buzdította szavazásra a polgárokat.

Forrás: Kiss Annamarie

7:54 - Széles Diána, Debrecen alpolgármestere is leadta a szavazatát

Forrás: Facebook / Széles Diána

7:28 - Csak a szavazókörök közelében nem szabad kampányolni



Általános kampánycsend nincs, a választási törvény azonban előírja, hogy a szavazókörnek helyet adó épület bejáratától számított 150 méteres sugarú területen belül, közterületen nem lehet semmilyen kampánytevékenységet folytatni.

A szavazóhelyiség területén kívül, közterületen található választási plakátok eltávolítását a törvény nem írja elő, az nem tartozik a szavazatszámláló bizottság (szszb) feladatai közé, és a plakátokat az szszb tagjai önhatalmúlag nem távolíthatják el. Ha a választópolgárok sérelmezik a plakátok elhelyezését az szszb-nél, tájékoztatni kell őket, hogy az egyéni választókerületi választási bizottsághoz (oevb) nyújthatnak be kifogást.

A szavazatszámláló bizottság tagjai (sem a választott, sem a megbízott delegált tagok) nem viselhetnek olyan öltözéket vagy kiegészítőt (például kitűzőt, jelöltre vagy pártra utaló ruhadarabot), amely valamelyik jelöltre, listára vagy jelölőszervezetre utalhat.

Sem a szavazóhelyiségben, sem az előterében nem lehet olyan tárgy (jelkép, jelvény, dekoráció), amely a választópolgárokat befolyásolná döntésükben.

Az szszb-nek rendszeresen ellenőrizze kell, nem helyeztek-e el valamely szavazófülkében kampányeszköznek minősülő anyagot, például jelöltnek vagy jelölőszervezetnek a szórólapját.

A törvény azt azonban tiltja, hogy a szavazás napján választási gyűlést tartsanak.

7:00 - Mindenhol rendben megkezdődött a voksolás



Valamennyi szavazókör rendben megnyílt az országgyűlési képviselő-választáson és a vele egy napon rendezett népszavazáson, rendkívüli eseményről nem érkezett jelentés - közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szervezési főosztályának vezetője.

Mucsi Tamás azt mondta: a 106 egyéni választókerület mind a 10 243 szavazóköre rendben megkezdte a munkáját, biztosítottak a szavazás feltételei, az első választópolgárok mindenhol leadhatták a szavazatukat.

Reggel óta a nemzetközi megfigyelők is figyelemmel követik a szavazást.

A szavazókörök zárásáig, este 7 óráig csaknem 7,7 millió választópolgárt várnak az urnákhoz - tette hozzá.

6:37 - Balmazújváros polgármestere már leadta a voksát

Forrás: Kiss Annamarie

Balmazújvárosban is megnyitottak a szavazókörök. A Kossuth téri 5-ös számúban Hegedüs Péter, a város polgármestere, az Egységben Magyarországért hatpárti összefogás országgyűlési képviselő-jelöltje adta le elsőként szavazatait.



6:20 - Megyénkben 426 004 választásra jogosult embert tartanak számon

Hajdú-Bihar 1. számú egyéni választókerületében (Debrecen) 66 623, a 2. számú választókerületben (Debrecen) 72 581, a 3. számú választókerületben (Debrecen) 78 578, a 4. számú választókerületben (Berettyóújfalu) 68 242, az 5. számú választókerületben (Hajdúszoboszló) 69 953, a 6. számú választókerületében (Hajdúböszörmény) pedig 70 027 választópolgárt tartanak nyilván a valasztas.hu adatai szerint.Hajdú-Bihar megyében 6 és 19 óra között tehát hat egyéni választókerületben 467 szavazókörben várják a szavazókat.Az egyéni mandátumok minden bizonnyal a kormánypárt és az egyesült ellenzék jelöltjei között dőlnek el Hajdú-Bihar megye mind a hat egyéni választókerületében.

6:00 - Országszerte megnyitottak a szavazókörök

A Magyarország területén urnákhoz járulók mellett 145 külképviseleten 65 ezer választópolgár adhatja le voksát, 456 ezer, magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választó pedig levélben szavazhat.

A szavazatszámláló bizottságok először az országgyűlési választás szavazólapjait számlálják össze, így az előzetes eredmények ismertetése röviddel az urnazárás után megkezdődik, és este 11 óra körül már magas feldolgozottsági adatok várhatók.

Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, de a választópolgároknak két szavazatuk van: voksolhatnak arra, kit szeretnének az egyéni választókerületükben (106 egyéni választókerületben összesen 663 egyéni jelölt indult) képviselőnek, a másik íven pedig arról dönthetnek, hogy melyik pártot támogatják. Az utóbbi íven leadott szavazatok és a töredékszavazatok alapján az országos listáról 93 képviselői helyet osztanak szét, így jut mandátumhoz az összesen 199 országgyűlési képviselő.

Tizenkét nemzetiség több mint 41 ezer választója azonban - akik kérték, hogy nemzetiségi választóként vehessenek részt a választáson - nem pártlistára, hanem nemzetisége listájára voksolhat.

A külföldön tartózkodó választópolgárok Magyarország külképviseletein akkor szavazhatnak, ha jelentkeztek a külképviseleti névjegyzékbe.

Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de egy másik településén élni akar a választójogával, átjelentkezéssel szavazhat, ezt csaknem 158 ezren jelezték előre. Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár is a lakóhelye szerinti választókerület jelöltjeire szavaz.

Az országos pártlistára levélben szavazhat az a 456 ezer, magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgár is, aki kérte felvételét a névjegyzékbe. Közülük közel 220 ezren már leadták szavazatukat vagy postán juttatva vissza, vagy a külképviseleteken.

A szintén ma tartott gyermekvédelmi népszavazás négy kérdése úgy szól: "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?”



A szavazással kapcsolatos praktikus tudnivalókról szóló cikkünket IDE KATTINTVA éri el.