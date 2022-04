Összesen tizenhárom napirendi pontot tárgyalt az április 7-én, csütörtökön tartott ülésén a Debreceni Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriuma. A működést szolgáló ügyek mellett stratégiai kérdésekről is tárgyaltak a kuratóriumi tagok, számolt be a hirek.unideb.hu.



A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért (GTIDE) Alapítvány kuratóriumának tagjai megismerték a Járműipari Képzési Központ, az állategészségügyi képzéssel és a mezőgazdasági vízellátással kapcsolatos terveket, amelyeket az ágazatért felelős rektorhelyettesek és dékánok mutattak be.



Kossa György, a GTIDE kuratóriumának elnöke beszámolt arról az összefogásról, mely révén a Debreceni Egyetem a régió vezető egyházaival, Debrecen városával együttműködve 2022. május 6-án adománygyűjtő békekoncertet rendeznek a Református Nagytemplomban. A jótékonysági esemény teljes bevételét a Híd Kárpátaljáért segélyprogramnak ajánlják fel, ezzel próbálnak segíteni a háború elől menekülő rászorulóknak.



Az ülésen a kuratórium tagjai és titkára mellett jelen voltak a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány felügyelőbizottságának tagjai, vagyonellenőre és könyvvizsgálója is.