A munkánk nem a választási kampányban elhangzott ígéretekre, hanem azok megvalósítására koncentrál

– fogalmazott Papp László polgármester szerda reggel a Felsőpércsi utca fejlesztését ismertető sajtótájékoztatón. Eddig 770 méter hosszban épült meg, most, harmadik lépésként további 430 méter hosszban kap szilárd útburkolatot, így 1,2 kilométeren újul meg az út csapadékvíz-elvezetéssel és útpadkával. A beruházás értéke bruttó 85 millió forint. – A Felsőpércsi út megépítése feltétele annak, hogy a Kondoroskert tovább tudjon fejlődni – mutatott rá. Elmondta, hogy a város úgy tekint a külső övezeteire, mint olyan területekre, melyek a lakóterületi fejlesztések szempontjából is lehetőséget jelentenek Debrecen számára. Ehhez az Agrárminisztérium vidékfejlesztés programjából 330 millió forintot nyert a város ebben az évben a külterületi utak fejlesztésére, és ebből keretből kezdődik meg a közlejövőben a Csárda utca fejlesztése is.

Türk László önkormányzati képviselő 2017-ben kezdte meg munkáját a városrészben. Kiemelte, hogy már ekkor is meghatározóak voltak a városrészi lakosság kérései és észrevételei, köztük az is, hogy a Felsőpércsi utcai gyűjtőút korszerűsödjön. Már ekkor évről évre ütemezték be a fejlesztést, mely várhatóan október 20-án készül el véglegesen. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ezzel a beruházással nemcsak a Felsőpércsi utcaiak, hanem a környéken élők is nyernek, mivel az érintett út gyűjtőútként a 48-as út elérését és forgalmát is meghatározza.

Türk László, Papp László és Pósán László a szerdai sajtótájékoztatón | Forrás: Kiss Annamarie

Nő a kertségek értéke

Pósán László országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy a városrészi fejlesztéseket a városvezetés évek óta kitüntetett módon kezeli. Emlékeztetett, hogy ezekhez a döntően infrastrukturális fejlesztésekhez a vasútvonal kapcsán a MÁV-val is meg kellett állapodnia a városvezetőségnek.

Ezek a gyűjtőutak később nagy mértékben hozzájárulhatnak, hogy a kisebb utcákat is lehessen kötni, ez meghatározza az ott élők mindennapjainak kényelmét

– tette hozzá. Felhívta a figyelmet az útszélességre is, melyhez fontos a lakosság támogatása.

– A források megszerzése és előteremtése soha nem egyszerű – jegyezte meg, majd hozzátette, hogy a Felsőpércsi és a Csárda utcák esetén például vidékfejlesztési és agrárfejlesztési pályázatokból sikerült pénzt szerezni. A honatya végül rámutatott: a városfejlesztés fontos sarokköve, hogy miként lehet lépésről lépésre a prioritások figyelembevételével a keleti-délkeleti városrészeket bekapcsolni Debrecen életéhez, és ezáltal hogyan lehet újabb, lakóövezet szempontjából is értékes területeket felhasználni.

SZD