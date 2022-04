14 éve élnek pingvinek a debreceni állatkertben, mely Afrika egyetlen pingvinfaját nemcsak bemutatja, tenyészti is. Az elmúlt közel másfél évtizedet nagyon sikeresnek mondta dr. Nagy Gergely Sándor, a Nagyerdei Kultúrpark ügyvezető igazgatója, felidézve, hogy új fajjal kellett annak idején megismerkedni, ami ráadásul nagyon speciális tartástechnológiát igényel. A betegségek elleni védekezéstől a kézből való etetésen át sok mindent megtanultak, közös munkaként az állománnyal. – Szinte minden évben volt szaporulatunk, amikor tojásból kelt ki a fióka. Legújabb tagja kertünknek Csendeske, aki a fővárosi állatkertből érkezett, azzal a feladattal, hogy a tenyészprogramban részt vegyen, Úgy néz ki, megtalálja a számításait, már két pingvinhölgy társaságában tölti a mindennapjait, bár még a kézből etetéshez össze kell szoknia a gondozóval. Szocializációja, nevéhez illően csendesen és nyugodtan megtörtént – mutatta be a jövevényt az igazgató. Hozzátette, az állomány folyamatosan tenyészpárokból áll, most remélhetőleg eggyel több ilyen pár fog kialakulni és ennek meglesz majd a gyümölcse. – Az Európai Fajmegőrzési Tenyészprogram keretében tartjuk ezeket az állatokat és bízom benne, hogy sikerül az európai állományt velük is tovább erősíteni.

Labovszki Millától, a pingvinek gondozójától megtudtuk, 22 egyed él a Nagyerdőn, a napokban két tojó ment fel Budapestre és egy hím érkezett, frissíteni a génállományt. A nevét onnan kapta, hogy amikor világra jött, két hétig nem is tudtak a létezéséről, annyira csendben volt a fészekben.

Már a tojásban van hangjuk, és aztán, amikor kikelnek, elég hangosak tudnak lenni, ha éhesek, de Csendeske két hétig nem is adott semmi életjelet magáról.

3 és fél éves, éppen még nem ivarérett, előtte van. A természetben ezek az állatok 20-25 évig, állatkertben akár 30 évig élhetnek – magyarázta. Elárulta, naponta összesen 11 kilogramm heringet esznek meg, és mindegyik pingvinnek megvan a maga egyénisége. Némelyikük evéshez érkezve csíp, csak hogy jelezze, ott van.

Labovszki Milla elmondta, a szúnyogok hordozzák az – emberre nem veszélyes – pingvin malária kórokozóját, ezek ellen védeni kell az állatokat gyógyszerrel. Nagyon fontos, hogy egyedileg tudják azonosítani a pingvineket, így tudják ellenőrizni, hogy a napi vitaminjukat, vagy gyógyszerüket mindegyik megkapta-e.

SzT