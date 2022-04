Új ellátási formákról és a várólisták csökkentéséről is beszélt Papp Mária, a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának orvosszakmai alelnöke a Napló szerkesztőségében tett látogatásakor. A koronavírus-járvány ötödik hulláma lecsengőben van, ezért – ahogy az alelnök tájékoztatásából kiderült – a betegek száma lehetővé tette a járványügyi ellátóközpont szűkítését, így az már csak a Kenézy Gyula Campus egy részét foglalja le.

Ez azt jelenti, hogy a nagyerdei campuson immár teljes egészében és a Kenézy egy részében is megnyílt a szakellátás.

Papp Mária kiemelte, a járvány ideje alatt az onkológiai és a sürgősségi ellátás zavartalanul, teljes erőbedobással működött.



– A járvány időszaka alatt a Klinikai Központban új ellátási formák is megszülettek. A tavalyi év novemberében a Gasztroenterológiai Klinikán elindítottunk egy szakmaspecifikus sürgősségi ambulanciát, ami lehetővé tette, hogy a Sürgősségi Klinikáról és az alapellátásból sürgős beutalóval érkező betegek soron kívül tudnak jelentkezni – mondta Papp Mária.



A központ alelnöke hozzátette, ennek az ambulanciának az is az előnye, hogy az előjegyzésen alapuló szakellátást nem terheli, hiszen külön szakmai csapat külön rendelőkben foglalkozik a betegekkel.

Szétválasztották



– Azzal, hogy az akut és a tervezhető betegellátást szétválasztottuk, sokkal hatékonyabban tudjuk a páciensek problémáit kezelni. Mivel ez a modell sikeresnek bizonyult, a Tüdőgyógyászati Klinikán is bevezettük, illetve több szakma esetén is tervben van az elindítása. Így 2022 áprilisától a Belgyógyászati Klinikán is elérhetővé válik a szakmaspecifikus sürgősségi ambulancia. Az igényeknek megfelelően pedig további szakmák esetén is elindítjuk majd – tudatta.



Papp Mária hozzátette, a koronavírus-fertőzésen átesett betegek jelentős részénél a gyógyulást követően különféle tünetek, panaszok maradnak fenn, akár három hónapon keresztül is.

Az egy éve elindított poszt-Covid-ambulanciák tizenegy szakterületet foglalnak magukba. A két legforgalmasabb szakterület a tüdőgyógyászat, ahol az elmúlt egy évben 500, valamint a kardiológia, ahol 300 beteget láttak el.

A rendelő ajtajáig kísér majd



A Debreceni Egyetem Klinikai Központja elkötelezett amellett, hogy a várólisták minél inkább rövidüljenek. Ez az egyes szakmáknál megerősített műtéti kapacitással vagy orvos és szakdolgozók bevonásával érhető el. A bővítés mellett az előjegyzések gördülékenységére is hangsúlyt fektet az intézmény.

– A betegellátás hatékonyságának az egyik alappillére, hogy a betegek elérjenek minket. A gyógyító munka mellett arra is kiemelt figyelmet fordítunk, hogy a páciensek akadálytalanul megtalálják azt a szakembert, aki a problémájukat kezelni tudja. Az elmúlt időszakban az előjegyzési rendszer egy jelentős fejlődésen ment keresztül, többek között a diszpécseri szolgálat bővítésével és megerősítésével – mondta a Naplónak Papp Mária.

A Klinikai Központ orvos­szakmai alelnöke szerint a Klinikai Központ szakmai csapata folyamatosan figyeli a visszajelzéseket, ezek alapján igyekszik az intézmény alkalmazkodni az igényekhez.

A betegek nagy része ugyanis a telefonos kommunikáció mellett egyre inkább az internetes előjegyzést részesíti előnyben. Időpontfoglalásra adott a lehetőség e-mailen keresztül is. Emellett az úgynevezett UD Mediversity nevű ingyenesen letölthető applikációban számos funkció megtalálható: orvos-, helyszín- és szakellátás-kereső, valamint egy ­offline üzemmódban is használható térképprogram.

– Tesztelünk egy továbbfejlesztett változatot, ami egy 3D-s virtuális környezetben a szakrendelő ajtajáig képes mutatni az utat. Az alkalmazásban lehetőség nyílik arra, hogy emlékeztetőt rögzítsünk, ami idejében jelzi a betegnek, ha mennie kell egy szakrendelésre – vetítette előre Papp Mária.

Hajnal László