Három beadott pályázatából kettő megvalósításába már bele is foghatnak Sárrétudvariban. A napokban érkezett a támogatói döntés a község önkormányzatához, miszerint energetikai korszerűsítésre és a bölcsőde bővítésére összesen 140 millió forintot nyertek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) forrásaiból.



– Két önkormányzati épület energetikai korszerűsítését vállaltuk. Ebben a nyílászárók cseréje, utólagos hőszigetelés és fűtéskorszerűsítés szerepel 40 millió forint támogatásból. Szerencsére egyre kevesebb olyan önkormányzati épületünk van, amely nincs még felújítva. Ezek fenntartása így jelentős könnyebbséget jelent számunkra – ismertette megkeresésünkre Kiss Tibor polgármester. Az egyik ingatlan a régi könyvtár, a másik pedig a közfoglalkoztatásnak helyet adó épület.

A másik nyertes pályázatnak köszönhetően a meglévő bölcsődét bővítik egy új csoportszobával, öltözőkkel, betegszobával és gyermekfürdetővel. Erre 100 millió forintot nyert az önkormányzat.

– Úgy látjuk, hogy szükség van a bölcsődénk bővítésére, hiszen egyre több fiatal szülő tud munkát vállalni. A jelenlegi 24 fős bölcsődénk teljes kihasználtsággal működik, a munkálatok befejezését követően pedig további 6 gyermek gondozását tudja majd vállalni az intézmény – emelte ki a településvezető.



Még elbírálás alatt van továbbá az Élhető települések elnevezésű, szintén TOP Plusz pályázatra beadott támogatási kérelmük is. Ebben többek között a község belterületi útjainak mentén párhuzamos parkolósávokat alakítanának ki, valamint közösségi funkciókat is betöltő tájházat és szabadtéri színpadot is építenének.

Bekecs Sándor