Sikerrel zárt Ebes az óvodabővítéssel kapcsolatos pályázaton, így mintegy 261 millió forint támogatás felhasználásával végezhetik el a beruházás munkálatait a meglévő intézményen – erről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága március 25-én értesítette az önkormányzatot.



Szabóné Karsai Mária polgármester lapunk megkeresésére elmondta, hogy a bővítés szükségességéről még tavaly augusztusban döntött a képviselő-testület, azt követően megkezdődhetett a pályázat benyújtásához szükséges munka.

A település vezetősége már korábban is végzett fejlesztést e területen. Először a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban pályáztak óvodabővítésre, akkor egy csoportszobával, továbbá torna- és fejlesztőszobával egészítették ki a már meglévő intézményüket. Úgy tűnt, hogy a fejlesztés elegendő lesz, viszont nem sokkal később már egyértelművé vált, hogy további bővítést igényel a gyermekek elhelyezése. A következő lépésben a bölcsődét építettek meg, ezt a beruházást is pályázati forrás támogatta. A legkisebbeket befogadó intézmény jelenleg maximális létszámmal működik a településen.

Sokan választják a települést



– Az óvoda 175 férőhelyén jelenleg csaknem 210 gyermek van; a képviselő-testület hozzájárulásával megengedett a 20 százalékos kapacitástúllépés. Jelenleg hét csoport mintegy 30 fővel van jelen az intézményben – fejtette ki a polgármester.



A település igen népszerűvé vált, főként az elvégzett fejlesztéseknek köszönhetően: folyamatosan növekszik a lakosságszám. A 2022 januári adatok szerint 4852 fő Ebes lakossága, ez a tavalyihoz képest plusz 40 főt jelent. A felmérések szerint 2021-ben a halálozások száma meghaladta a születések számát, ebből is látszik, hogy beköltözők jelentették a növekedést. A tapasztalat szerint főként fiatal, kisgyermekes családok választják a települést. Ezen túlmenően a helyi fiatalok körében is magasabb lett a gyermekvállalási kedv. A polgármester elmondása szerint a korábbi években átlagosan 40 gyermek született a településen, ez a szám most 50-60 között mozog. Már most látszik, hogy a következő időszakban sok gyermeket nem tudnának elhelyezni, éppen ezért pályázott az önkormányzat újabb intézménybővítésre. A beruházás megvalósításával újabb két csoportszobával 225 főre bővül az óvodai férőhelyek száma. A kiviteli tervek készítése már folyamatban van, építési tervekkel és engedéllyel is rendelkezik már az önkormányzat. A tervek szerint 2023 szeptemberében birtokba vehetik a gyerekek és az óvoda dolgozói a két új csoportszobát magába foglaló épületszárnyat.



Az átmeneti időszakban egy kiscsoportot hoznak létre 13 fővel, ehhez a szükséges személyi feltételeket is biztosítják. A munkálatok az elképzelések szerint nem zavarják majd az óvodai nevelést, mindössze az udvaron lesz a munkaterület elzárva a gyermekek elől.

