Az egyre melegedő, tavaszias időjárás hatására ismét előtérbe kerülnek a szabad levegőn űzhető tevékenységek. Ilyen például a horgászat is, amelyre Hajdú-Bihar megyében is lehetősége van a lakosoknak.

– Évente átlagosan 22 ezer ember vált állami horgászjegyet Hajdú-Bihar megyében. Márciusban már 16 ezernél tartottunk, amely ebben a tekintetben kiemelkedőnek mondható, hiszen az igazi szezon még csak ezután fog beindulni – emelte ki megkeresésünkre Cserepes Norbert Ernő, a Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetségének ügyvezető elnöke. Bár a kinti hőmérséklet már 10 fok feletti a nappali órákban, a vizek még nem melegedtek fel, így a halak sem annyira aktívak, a horgászok sikeressége sem magas. A ragadozó halak horgászata pedig jelenleg tilos.

A horgászvizsgáztatás folyamatos. Megtudtuk, az első negyedévben 297 fő tett sikeres vizsgát.

Az előző évektől eltérően három alkalom helyett idén legalább nyolc haltelepítést tervez a megyei szövetség. Több mint 30 tonna ponty és öt tonna egyéb hal kerül a vizekbe.

– A horgászok visszajelzései alapján döntöttünk a sűrűbb telepítés mellett, hogy biztosítani tudjuk számukra az év minden időszakában az eredményes horgászatot. Bár a legtöbb ágazatot sújtó áremelkedések a horgászcikkeket és a telepítésre szánt halakat is érintik, ezek ellenére is szeretnénk minden évben növelni a vizekbe telepített mennyiségen. Nyomatékosan kérem a horgászokat, hogy az elvitt halakat pontosan jegyezzék be a fogási naplóba. Ezekből az értékekből látjuk, hogy mekkora mennyiséggel számoljunk a következő évekre – hangsúlyozta az ügyvezető elnök. Az első telepítést április 12-én végzik el a szövetség nagyobb vizein.

– Erre az évre is több versenyt tervezünk. Megrendezzük többek között az úszó- és féderszakágban a megyei egyéni és csapatversenyeket májusban, a látóképi horgásztavon. Tervezünk továbbá Keleti Kupát, amely kétfordulós verseny lesz áprilisban és májusban, a Keleti-főcsatornán több versenyző részvételével. Ide már jelentősebb horgásztudás kell majd – sorolta Cserepes Norbert Ernő.

Compót és amurt tilos elvinni

A tilalmi időszakokban nincs eltérés az országos és a megyei szabályozásokban, azonban a méretbeli korlátozásokban már igen. A szövetség vizeiből csukát 50 centiméter, balint 45, fogassüllőt 40, kősüllőt 30, valamint pontyot 35 centiméter hosszúságtól lehet elvinni.

– Az idei évtől bevezetett szabályunk, hogy az általunk kezelt vizekből compóra és amurra horgászni lehet, de elvinni már nem. Ennek az oka, hogy 2013 óta az amurt, mivel idegenhonos faj, nem lehet telepíteni ezekbe a vizekbe – emelte ki az ügyvezető elnök.

Bekecs Sándor