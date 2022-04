Szervezett eboltást és féregtelenítést tartanak áprilisban több alkalommal is Újirázon és Csökmőn – tájékoztattak közösségi oldalaikon a helységek polgármesterei. Előbbi községben 10-én, 23-án és 24-én várják az ebtulajdonosokat, míg Csökmőn 23-án áll rendelkezésre a hatósági állatorvos. Felhívják a figyelmet többek között arra, hogy a mikrocsippel még nem rendelkező ebeket jelöltetni is kell, s minden 3 hónaposnál idősebb eb oltása kötelező. Az oltási könyveket is vinniük kell a gazdáknak. Az oltás elmulasztása esetén a hatóság bírságot szab ki. További tájékoztatás Furák Károly és Nagy Tibor közösségi oldalán olvasható, valamint Kövér Pál hatósági állatorvostól kérhető.

HBN