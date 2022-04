Országos szinten csaknem 4400 pályázó, mintegy 61 és fél milliárd forint támogatást nyert el a Magyar falu program idei kiírásain. Mint ismert, azok a települések egyházi felekezetei, valamint iskolák fenntartói pályázhattak, amelyek lakosságszáma nem haladja meg az 5 ezer főt. Magyarország Kormányának alapvető célja ezekkel a pályázatokkal többek között a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása, a közlekedési infrastruktúrák fejlesztése, az elérhető alapszolgáltatások korszerűsítése, a lakosok komfortérzetének növelése. Három pályázati felhívás szólt az egyházi felekezeteknek, egy pedig a tankerületi központok számára. Előbbinél több mint 200 millió forint, míg utóbbi konstrukció esetében 351 millió forint fejlesztési forrás érkezett Hajdú-Bihar megyébe.

Jelentős összegeket kaptak az egyházak

Egyházi terek fejlesztésére az Álmosdi Görögkatolikus Egyházközség álmosdi beruházására mintegy 5 millió forintot, a Földesi Református Egyházközség Földesen szintén 5 millió forintot, a Hajdúdorogi Metropolita Egyház Pocsajon 30 millió 800 ezer forintot fordíthat. A Nyíracsádi Görögkatolikus Parókia nyíracsádi fejlesztésére nyert 30 millió 100 ezer forintot; a Római Katolikus Plébánia Biharkeresztesen 35 millió forintból gazdálkodhat, míg Tiszacsegén a helyi református egyházközség 7 millió 800 ezer forint támogatásból valósíthatja meg elképzeléseit.

Közönségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre és bértámogatásra több mint 46 és fél millió forint érkezett a megyébe.

Itt nyertes az Álmosdi Görögkatolikus Egyházközség, a Bedői Görögkatolikus Egyházközség, a Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházközség, amely Tiszacsegén használja fel a hazai forrású támogatását; valamint a Hajdúnánási Görögkatolikus Parókia is, amely egyszer Görbeházán, egyszer pedig Tiszagyulaházán fejleszthet. Ezeken kívül támogatást nyertek a hencidai, sárrétudvari, zsákai és a nagyhegyesi református egyházközségek, a nyírábrányi és a pocsaji görögkatolikusok, továbbá a Római Katolikus Plébánia is, amely Újirázon használhatja fel a támogatást. Összesen több mint 40 millió forintot fordíthatnak temetőik felújítására az álmosdi, bagaméri, kokadi, pocsaji és biharkeresztesi görögkatolikus felekezetek, továbbá az esztári és sárrétudvari református egyházközségek is.

Iskolák újulnak meg megyeszerte

A Magyar falu programnak köszönhetően a közeljövőben iskolaépületek, tornatermek vagy tornaszobák épülhetnek, vagy újulhatnak meg. A Debreceni Tankerületi Központ 89 és fél milliót nyert a nyírábrányi, valamint 47 millió forintot az újlétai intézményeinek korszerűsítésére. A Berettyóújfalui Tankerületi Központ 5 nyertes pályázattal büszkélkedhet: Bojton 33 millió forintot, Földesen 31 és fél millió forintot, Nagyrábén több mint 39 és fél millió forintot, Pocsajon 54 millió forintot, valamint Szerepen majdnem 15 és fél millió forintot fordíthat tag­intézményi fejlesztésre. A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ újtikosi telephelye pedig 40 és fél millió forintból gazdálkodhat a Magyar falu program támogatásának köszönhetően.

Borítókép: A Magyar falu program jóvoltából 40 millió forintból Hajdúbagoson már korábban megújulhatott a tornaterem