A Debreceni Ökomenedzser Iroda csapata is csatlakozott a kerekezőkhöz a március végi, nagy sikerű, Bicóval a Biczóba elnevezésű családi bringanapra, melyről a Napló is tudósított.

Az új kerékpárutat felavató túrának rendhagyó módon két, egyenként kétszáz kilogramm terhelhetőségű, környezetbarát teherkerékpárral vágtak neki. A két teherbringának köszönhetően az ökomenedzserek ugyanis gépjármű nélkül, karbonsemlegesen érkezhettek a végállomásra, s ott játékos feladatokkal és egyedi kvízzel várták az érdeklődőket. – Szó esett a kerékpározás egészségügyi előnyeiről, valamint a levegőminőségre gyakorolt pozitív hatásairól, a vállalkozószelleműek pedig ki is próbálhatták a nem mindennapi közlekedési eszközt. A teherbringa elsöprő sikert aratott a családi napon – tudtuk meg Fülöp Ferenc Krisztiántól.

Az ökomenedzser arról is beszámolt: a gyerekek szinte ki sem akartak szállni a jármű elején kialakított kabinból. – Csak még egy kört! – kérlelték a csapatot. A város ökomenedzserei hamarosan kerékpárszerviztippeket is adnak olvasóinknak, addig is várják a debreceniek levegőminőséggel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit.

HL