Korábban a legrosszabb forgatókönyvként jellemezte, ha Oroszország és Ukrajna között háborúba torkollna a konfliktus, amely sajnálatos módon bekövetkezett. A történtek felülmúlták a várakozásainkat?

Onnan kezdeném, hogy többen is voltak, akik nagyon sok erőfeszítést tettek annak érdekében, hogy ez ne így történjen. Európa legerősebb országainak első számú vezetői, Emmanuel Macron és Olaf Scholtz is személyesen jártak közben annak érdekében, hogy a háborút el lehessen kerülni, de Orbán Viktor miniszterelnöknek is volt egy békemissziója Moszkvában. A háború azonban nemcsak elkezdődött, de most már egy hónapja tart és ez nagyon rossz hír. Minden egyes perc, ami háborúval telik Ukrajnában, az biztonsági kockázatot jelent Magyarország számára is, ezért nagyon fontos, hogy egy ilyen helyzetben egyenesen beszéljünk, világos döntéseket hozzunk és felelősségteljes magatartást tanúsítsunk. Ezért született az a négy döntés, amely gyakorlatilag az egész karakterét meghatározza a magyar politikának ebből a szempontból. A háborúba sem katonát, sem fegyvert nem vagyunk hajlandóak küldeni, ahogy fegyverszállítmányokat sem engedünk át az ország területén és ellenezzük az orosz energiahordozókra kivetendő szankciókat is. Ezek a döntések nem csak fizikailag, de energiaellátás szempontjából is szavatolják Magyarország biztonságát és garanciát jelentenek arra, hogy nem sodródunk bele ebbe a háborúba.

Hazánk elsők között nyújtott segítséget a háború elől menekülőknek, mégis rengeteg támadás ér minket a fegyverszállítmányok korlátozása miatt. Hogyan jellemezné ezt a kettősséget?

Mindenekelőtt Magyarország biztonságát kell garantálni. Amennyiben a területünkön fegyverszállítmány halad át, az egy potenciálisan megsemmisítendő katonai célpont az ellentétes érdekű hadviselő fél számára. Mi ezt nem kockáztathatjuk. Különösen annak fényében, hogy amennyiben egy ilyen fegyverszállítmány hazánkon halad keresztül, akkor az a magyar-ukrán határon kerülhetne Ukrajnába. A határ túloldalán azonban magyar közösség él, ezért nem kockáztathatjuk a honfitársaink életét sem itthon, sem a határon túl. Ugyanakkor segítünk mindazoknak, akik a háború elől Magyarországra menekülnek. Eddig több mint 500 ezer ember érkezett Ukrajna területéről Magyarországra. Kivétel nélkül segítjük a háború elől menekülőket, befogadjuk és ellátjuk őket, de Magyarországot nem vagyunk hajlandóak háborús veszélynek kitenni.

A hozzánk érkező menekülők ellátására példátlan összefogás született itthon, hosszú távon milyen kihívások előtt állunk a humanitárius ellátást illetően?

A legfontosabb az, hogy aki huzamosabb ideig marad Magyarországon, az kapja meg a munkavállalás lehetőségét. Sokat tettünk azért, hogy az országban rekordot döntött a foglalkoztatás, soha ennyien nem dolgoztak, mint most: 4,7 millióan. Számos vállalat azonban azzal a kihívással szembesül, hogy próbálna ugyan bővíteni, de nem talál munkaerőt. Megdolgoztunk azért, hogy munkaalapú társadalmat építsünk. A hozzánk érkező menekültek kapcsán is jobbnak tartjuk, ha munkát tudunk adni ahelyett, hogy minden hónapban sorba kellene állniuk segélyért. Ezért szerződést kötöttünk az ország legnagyobb munkaerő-közvetítő cégével, amely regisztrálja, majd kiközvetíti mindazon menekülteket, akik szeretnének munkát vállalni és támogatást nyújtunk a munkáltatóknak, amennyiben ukrán menekülteket alkalmaznak.

Milyen hatással lehet a mostani helyzet Magyarország gazdaságára, kereskedelmére, az ellátási láncokra?

Az elmúlt 12 év a válságokról szólt: volt pénzügyi, migrációs, egészségügyi válság, ez utóbbi nyomán egy világgazdasági krízis, most pedig egy háború. Eddig minden egyes válságból Magyarország erősebben jött ki, mint ahogyan belement. Ennek az oka, hogy a nemzeti érdeket vettük egyedül figyelembe, amikor döntéseket hoztunk. Így volt ez akkor is, amikor a világjárvány súlyos világgazdasági problémákat állított elő. Mi akkor sem adtuk fel az eredeti gazdaságpolitikánkat és nem a munkanélküliség, hanem a munkanélküliség megelőzésének a finanszírozására fordítottuk a forrásokat. Beruházásokat támogattunk, cserébe a vállalatok nem bocsátottak el senkit. Magyarország gazdasága most jó állapotban van, 2021 a legsikeresebb gazdasági év volt a rendszerváltás óta. Rekordot döntött a gazdasági növekedés, az export, a beruházások száma, valamint a foglalkoztatás. Ez négy olyan eredmény, amely a magyar gazdaságot jó formába hozta, ezáltal sokkal jobban ellenáll az olyan típusú kihívásoknak is, amelyek a háború következtében megjelenhetnek.

Hogyan érinti mindez a debreceni nagyberuházásokat? Vannak, akik már a vészharangot kongatják...

Egyetlen egy debreceni beruházás sincsen veszélyben, sőt! Több befektetés Debrecenbe hozataláról tárgyalunk jelenleg is, tehát itt nem fognak ilyen problémákkal szembesülni az emberek, abban önök egészen biztosak lehetnek.

Jelenleg nehéz megjósolni a háború végkimenetelét és annak rövid, illetve hosszú távú hatásait. Mekkora korrekcióra lehet szükség a gazdaságot illetően?

Egyelőre azt lehet biztosan látni, hogy az energiaellátás nélkül működésképtelen a gazdaság. Lehetne persze hosszasan filozofálni, de egyelőre minden túl távoli, de a legfontosabb az energiaellátás biztonsága. Mi éppen ezért soha nem leszünk hajlandók olyan európai döntést megszavazni, amely korlátozná vagy megállítaná az Oroszországból Európába irányuló energiaszállításokat. Azt látni kell, hogy egész Európában nagy szerepe van az orosz energiahordozóknak. Ha elvágnánk ezek szállítási útvonalait, a magyar gazdaság leállna, ezt pedig nem kockáztathatjuk meg. Éppen ezért az Oroszországból Európába irányuló földgáz- és kőolaj-szállítások esetében nem támogatunk semmilyen szankciót sem. Szerencsére nem vagyunk ezzel egyedül Európában, több ország is racionálisan, reálisan látja ezt a kérdést. Vitánk a magyar baloldallal van, mert ők már ígéretet tettek az ukránoknak arra, hogy ha kormányra kerülnének, akkor azonnal elkezdenék a fegyverszállításokat és megszavaznák a kőolaj és földgáz szállítására vonatkozó szankciókat. Ezt meg kell gátolni. Legkönnyebben úgy lehet, ha nem hagyjuk őket nyerni.

