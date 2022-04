Esős idővel indult a választások napja Hajdú-Bihar megyében is, amely a délelőtt folyamán havazásba váltott át. A rossz idő azonban nem szegte sokak kedvét, a hivatalos adatok szerint az országos átlag feletti volt a délelőtt 9 órai adatok szerint megyénk részvételi aránya.

Balmazújvárosban, a Kossuth téri 5. számú szavazókörnél már reggel 6 órakor többen várakoztak arra, hogy mind az országgyűlési választáson, mind pedig a gyermekvédelmi kérdésekben kiírt népszavazáson a törvény adta jogukkal élve, annak keretei között leadják szavazataikat.

A korai időpont ellenére folyamatosan érkeztek a választók a balmazújvárosi szavazóhelyiségekhez. Volt, aki a reggeli bevásárlással kötötte össze szavazatának leadását, más munka előtt tudta le ezt.

– Sokan gondolják úgy, hogy nem rajtuk múlik, ezért nem mennek el szavazni, viszont szerintem pont az ellenkező hatást váltja ki ez a hozzáállás, ezért tartottam fontosnak, hogy én is leadjam a szavazataim. Ha ezer ember gondolja úgy, hogy nem rajta múlik, az már ezer le nem adott szavazat – mondta kérdésünkre Kosina Péter balmazújvárosi csikós, aki munka előtt kereste fel a szavazókört. Kérdésünkre hozzátette: ez már a harmadik országgyűlési választás, amin részt vesz és a családjában mindenki él ezzel az állampolgári jogával.

Kati Sándorné is már reggel 7 óra előtt leadta szavazatait. A korai időpontot pedig azért választotta, mert a családját várja ebédre. Véleménye szerint az egész ország érdeke, hogy minden választópolgár éljen a szavazati jogával, ő is eddig minden alkalommal részt vett a választásokon. Elmondta azt is, hogy a családjából minden arra jogosult szavazni fog. Mint fogalmazott: fiatalok révén számukra fontos, hogy miként alakul a jövőjük.

Fél 9-kor Hajdúnánáson már havazás fogadta a választópolgárokat. A megkérdezettek többsége elmondta, fontos mérföldköve az ország életének a mai nap, így a zord időjárási körülmények a biztos szavazókat nem fogják távol tartani.

A választásokat Balmazújvároson az EBESZ két megfigyelője - tolmács kíséretében - személyesen is követte, azonban újságírói kérdések megválaszolására nem volt felhatalmazásuk. Tapasztalataink és az elmondottak szerint mindenhol rendben folyt a szavazás menete, és a maximális várakozási idő sem haladta meg a 10 percet.

Nyíradonyban, Tégláson és Vámospércsen is minden gördülékenyen megy

Bár a hó folyamatosan esett a délelőtti órákban, és az idő is hideg volt, a részvételi arányon ez nem mutatkozott meg. Ottjártunkkor Tégláson, Nyíradonyban és Vámospércsen is folyamatosan dolgoztak a szavazatszámláló bizottság felesküdött tagjai, hiszen egymást váltva érkeztek fiatalok, idősek és családok is a szavazóhelyiségekhez.

Mindhárom település a Hajdú-Bihar megyei 3-ös számú országgyűlési egyéni választókerülethez tartozik, amelynek részvételi aránya a 13:00 órai hivatalos állás szerint 35,7 százalék volt. A 77 251 választópolgárból ekkorra 27 575 fő már leadta szavazatát. Érdeklődésünkre a nyíradonyi 5. és 6. szavazóköröknél elmondták: a szavazás gördülékenyen, folyamatosan haladt, nem történt rendkívüli esemény. A megkérdezett választópolgárok is ezt támasztották alá, akik kérdésünkre elmondták: bár sorok alakultak ki a helyiségek előtt, azonban sokat nem kellett várakozniuk.

BS