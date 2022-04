Eljárást megindító felhívást tett közzé az április 27-i Közbeszerzési Értesítőben a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: a Bartók Béla út 115. szám alatti épületet felújítanák, a vizsgacsarnok szellőztető, füstgáz-elszívó rendszerét cserélnék, bővítenék, ahogy a gázérzékelő rendszerekből is újat szereznének be és úgynevezett vészszellőző rendszert építenének ki. Szükség van az elektromos betáp kábelek és az elektromos vezetékek cseréjére, a világítás korszerűsítésére is.

Ezek a feladatok tehát építőmesteri és épületgépészeti szakmunkát igényelnek. A nyertes ajánlattevőnek 60 nap áll majd rendelkezésre a kivitelezésre. A pályázatokat a kiíró kormányhivatal május 13-ig várja.

CH