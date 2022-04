Az Országos Református Cigánymissziós Találkozó keretén belül tartják meg szombaton a Nemzetközi Roma Naphoz csatlakozó „Egyházi imatalálkozó az európai romákért” című eseményt.

Forrás: Molnár Péter

A Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség templomában Sztojka Szabina, a Református Szeretetszolgálat Cigánymisszió vezető lelkésze elmondta, az imanapra megannyi helyről érkeztek a vendégek, romák és nem romák egyaránt.

Ez egy lehetőség számukra, hogy az otthoni valóságból, mindennapokból kiszakadva kapcsolatokat építsenek (később egymást segítve a szolgálatban), illetve feltöltődjenek

– mondta, hozzátéve, többnyire gyülekezeti tagok és szolgálók vesznek részt az eseményen.



Csaknem 180 ember látogatott el az egész napos imanapra, mely során a közös imádság mellett a roma kultúrát is ünneplik. – Április 8-án volt a nemzetközi roma nap, mindig e köré szervezzük az imanapunkat is. A programnak ezáltal spirituális (áhítatok) és kulturális (tánc, cigány gasztronómia, versfelolvasás) része is van.

Balogh Róbert református lelkész elmondta, a magyarországi keresztény református, protestáns cigányságnak egy jeles alkalma ez. – Isten igéje körül gyűlhetünk össze. Aki hisz Jézus Krisztusban, annak egy olyan támasza van, amelyet senki sem vehet el tőle, ez a küzdelmes mindennapokban nagy segítség lehet – emelte ki.

PSZ